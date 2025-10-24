Halloween la Cazinoul din Constanța: Lumânări, muzică și mister pe malul mării

Evenimentul include două reprezentații ale unui spectacol live instrumental cu coloane sonore celebre, care au marcat generații întregi.

Dress code All Black și atmosferă de mister

Reprezentanții societății care administrează Cazinoul - Patrimoniu Constanța Litoral - au anunțat că seara va fi dedicată unei atmosfere gotice, cu lumini stinse și lumânări aprinse.

Publicul este invitat să respecte dress code-ul „All Black”, iar programul muzical va include piese emblematice adaptate tematicii de Halloween, precum This Is Halloween, Familia Addams sau Paint It, Black.

Coloane sonore care au marcat generații

Spectacolul va continua cu interpretări live ale unor coloane sonore celebre din filme și seriale precum Phantom of the Opera, The Godfather, Harry Potter, The Hobbit sau Game of Thrones. Organizatorii promit o experiență multisenzorială, cu emoție și vigurozitate, în sala mare de evenimente de la etajul Cazinoului.

Detalii despre bilete și program

Spectacolele vor avea loc de la ora 18:30, respectiv 20:30. Biletele sunt disponibile pe website-ul oficial al Cazinoului, la secțiunea bilet.cazinoul.com, la prețuri între 175 lei (acces general) și 225 lei (acces VIP în primele rânduri).

Cazinoul, reper cultural la malul mării

Concertele de Halloween fac parte dintr-un program cultural dinamic, menit să transforme Cazinoul din Constanța într-un punct de atracție permanent.

De la redeschiderea oficială din 21 mai 2025, peste 175.000 de vizitatori au trecut pragul clădirii simbol, care continuă să devină un reper al vieții culturale locale și internaționale.