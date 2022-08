Guvernul, la iarnă, pus în situația să aleagă între industrie și cetățeni. Chirieac: Au făcut-o ca la Gâgă

Bogdan Chirieac, analist politic, a vorbit despre problemele din sistemul energetic și provocările la care s-ar putea să fie supus Guvernul României la iarnă:

„Lucrurile rămân în continuare în ceață, iar din informațiile din economie, la iarnă structura fizică, organizatorică, existentă în România va face ca să lipsească gazul. Energie electrică nu prea are nimeni în Europa, că până acum mai importam necesar de energie electrică, dar la gaz, capacitatea totală de stocare a Statului Român e de 3 miliarde de metri cubi. La un consum de 12 miliarde de metri cubi pe an, ideea este că au făcut-o ca la gâgă.

Pot să bage gaz în depozit, dar nu pot scoate foarte mult gaz de acolo. Țeava e îngustă, are diametru mic de scos și dacă va fi o iarnă geroasă, ceea ce nu cred că se va întâmpla, ținând seama de schimbările climatice, cu siguranță nu o să funcționeze și consumul casnic, și industria. La industrie înțeleg că sunt deja probleme, fiindcă sunt mari consumatori care spun așa: Noi ne face business-planul, noi avem nevoie de energie, trebuie să producem, că în pandemie am avut oameni acasă, i-am ținut în șomaj tehnic și am avut pierderi mari. Nouă să nu ne tăiați gazul. Va fi o problemă, fiindcă Guvernul va trebui să aleagă între cetățeni și industrie.

Sunt multe multinaționale, fabrici constructoare de automobile, constructoare de sticlă și mase plastice și toate sunt concerne internaționale care nu pot să accepte tăierea gazului pentru producția pe care, altminteri, o organizează, o exportă. Aduc valută, plătesc salarii...“, a spus, la emisiunea Miercurea Neagră, analistul politic Bogdan Chirieac.

CITEȘTE ȘI - EXCLUSIV Trei motive pentru care Ciuvică îl laudă pe Ciolacu: A fost ireproșabil în câteva subiecte. I-a prins bine vacanța sau COVID-ul / video

Criza prin care trecem, mai gravă decât cea din 2008? Vasilescu (BNR): E ca un război! Cea mai mare criză de la cea din anii 1929-1933

Adrian Vasilescu, consilierul guvernatorului BNR, a vorbit despre criza pe care o traversăm prin prisma încercărilor de acest fel din ultima sută de ani:

„Domnule Vasilescu, dacă facem o comparație cu criza din 2008, cea actuală va fi mai ușor de depășit sau revenirea la normalitate va dura mult mai mult?“, a întrebat jurnalista DC Business Dana Mihai.

„Dacă luăm vocile importante ale lumii și facem analiza definițiilor care le-au dat acestei crize, o să vedem că au comparat criza cu un război, înainte de a fi războiul din Ucraina, iar pe de altă parte au spus că omenirea se confruntă cu cea mai mare criză de la cea din anii 1929-1933. E o criză multiplă, pentru că e o criză care provoacă moarte, este o criză care provoacă criză economică, care provoacă o criză socială și a provocat și criza energetică. E un complex de crize într-una singură“, a spus, la DC News, Adrian Vasilescu, consilierul guvernatorului BNR (vezi video AICI).

CITEȘTE ȘI - EXCLUSIV Ce a fost mai rău pentru PSD: 10 august sau Grindeanu. Ciuvică: PSD să se spele cu el pe cap, însă, la Ministerul Transporturilor, e problemă mare

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News