Guşă: Omul care lipseşte din Guvernul PNL-PSD. Nu-l avem şi eu sunt destul de circumspect

Cozmin Guşă a spus că Guvernului PNL-PSD îi lipseşte, în acest moment, un strateg economic.

"Ştiţi ce nu are guvernul acesta? Nu are un strateg economic. Eu îl cunosc pe Adrian Câciu, e ministru de Finanţe; îl cunosc de la distanţă, nu foarte bine, dar în mod evident poate să fie un bun tehnician. Este nevoie de strategul economic, cel care pune viziune, pune ordine, vine cu nişte chestii: ‚să refacem de acolo, să ne întoarcem în partea aia, să închidem într-altă parte şi uite ce am generat’. Pe acesta nu-l avem şi eu sunt destul de circumspect. Cu toată această bucurie intraguvernamentală – am spus că se felicită la fiecare şedinţă de Guvern că ‚ce bine stăm noi acum’ - eu nu îi văd foarte bine", a spus Cozmin Guşă la DC News, la emisiunea "Deferiţi mass-media".

VIDEO:

Cozmin Guşă are COVID: Pedeapsă la final de an. Credeam că-i o simplă răceală

Cozmin Guşă a anunţat că are Covid. "Asta da pățanie: am primit pedepse la final de an! Dumnezeu consideră totuși că ceva-ceva n-am făcut bine în 2021...

Azi o așteptam să sosească în vacanță pe fiica noastră, după patru luni departe de țară. Ieri pe la prânz ne-a anunțat că a fost testată pozitiv și rămâne carantinată în Scoția pe perioada sărbătorilor. N-are rost să vă descriu reacțiile familiei, aveți copii sau nepoți și știți cum poate fi ...Am făcut și eu temperatură, credeam că-i o răceală, m-am decis aseară să mă testez, și-am ieșit și eu pozitiv la test. Carantină la domiciliu până pe 31 Decembrie deci! Fiica mea e vaccinată (altfel n-o primeau la școală), eu nu sunt, am încredere că o să ducem boala bine amândoi.

Ca să facă haz de necaz, fiica mea a decretat că va fi o perioadă de două săptămâni de petrecut timp calitativ tată-fiică, o să pălăvrăgim despre tot ce n-am avut timp să vorbim, fie și la modul virtual! Plus lecturi, filme, gândit la aceste experiențe sumbre ale vieților noastre din pandemie, vieți ce-au fost sacrificate prea ușor de mai-marii lumii ce-au vrut să reseteze lumea printr-o molimă cât un război biologic. Mergem înainte prieteni, viața ne dă și bune și rele, de noi depinde cum le ducem.

Vă zic la final o vorbă pe care mi-a spus-o tata în copilărie, dar am înțeles-o mult mai târziu: 'Fiule, să ții minte că din viață scapă cine poate!'

Să petreceți bine de sărbători, să fiți sănătoși și voioși!", a scris Cozmin Guşă sâmbătă pe pagina sa de Facebook.

