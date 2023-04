Guardiola îl laudă pe Haaland: Este la acelaşi nivel cu Messi şi Cristiano Ronaldo. Real Madrid rămâne cu ochii pe norvegian

"Am trăit două decenii incredibile cu Cristiano Ronaldo şi Lionel Messi, dar el (Haaland) este la acelaşi nivel", a declarat Guardiola pentru BBC.



În vârstă de 22 de ani, Erling Haaland a marcat 44 de goluri pentru Manchester City de la debutul acestui sezon, în toate competiţiile, 30 dintre ele în Premier League.



Norvegianul i-a egalat astfel pe olandezul Ruud van Nistelrooy, fostul jucător al lui Manchester United, şi pe egipteanul Mohammed Salah, actualul atacant al lui FC Liverpool, singurii jucători din Premier League care au mai reuşit anterior să ajungă la un total de 44 de goluri în toate competiţiile pe parcursul unui sezon, în 2002-2003, respectiv 2017-2018.



Erling Haaland, achiziţionat de Manchester City în vara trecută, de la formaţia germană Borussia Dortmund, se află totodată la doar lungimi de recordul de 34 de goluri într-o singură ediţie din Premier League, pe care îl împart foştii internaţionali englezi Alan Shearer şi Andy Cole.

Real Madrid reactivează 'Operaţiunea Haaland', anunţă presa spaniolă

Real Madrid a decis să reactiveze Operaţiunea Erling Haaland, făcând din atacantul norvegian al echipei engleze de fotbal Manchester City un obiectiv prioritar pentru vara anului 2024, anunţă cotidianul sportiv spaniol AS.



Clubul madrilen urmează să declanşeze "toate mecanismele necesare pentru a fi cel mai bine poziţionat în cazul în care atacantul norvegian decide că vrea o schimbare", la finalul sezonului viitor.



Potrivit informaţiilor obţinute de AS, Haaland are o clauză de reziliere a contractului său cu Manchester City cuprinsă între 220 şi 240 de milioane de euro, care poate fi activată în vara lui 2024.



Erling Haaland este considerat de conducătorii lui Real Madrid înlocuitorul perfect al francezului Karim Benzema, căruia îi va fi prelungit în curând contractul până la finalul sezonului 2023/2024.



Ziarul madrilen precizează totodată că Operaţiunea Haaland este independentă de un posibil transfer al starului francez Kylian Mbappe de la Paris Saint-Germain.



Contractul golgheterului norvegian cu "cetăţenii" expiră în 2027, însă AS susţine că Haaland are posibilitatea să plece de pe Etihad Stadium anul viitor, dacă va dori acest lucru.



"Cei de la Real Madrid cunosc deja cu exactitate situaţia contractuală a lui Haaland şi ştiu că transferul său este posibil", mai scrie sursa citată, potrivit Agerpres.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News