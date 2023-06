Grevă profesori 2023. Iohannis: Cum îndrăznește cineva să pună în dificultate examenele naționale?/ Chirieac: A sunat ca o amenințare la adresa liderilor de sindicat

"Greva a durat un pic mult. Se pune întrebarea cine negociază pentru dascăli? Fiindcă liderii de sindicat tot vin și pleacă, dar ei sunt un fel de interfață, ei se duc și consultă oamenii. (...) Cum îndrăznește cineva să pună în dificultate examenele naționale?", a spus Klaus Iohannis. Citește declarația integrală>>

"Ieşirea unui om care pare că nu are nimic de-a face cu sistemul de educație din România"

"Nu e în regulă această declaraţie şi eu o pun pe seama tensiunii inerente pe care o are preşedintele ţării noastre la summitul extrem de important care se desfăşoară acum în Republica Moldova. Este vorba de nenumărate oportunităţi, inclusiv pentru România, aducerea Republicii Moldova lângă UE, faptul că NATO asigură securitatea Republicii Moldova pe timpul summitului.

Este ieşirea unui om care pare că nu are nimic de-a face cu sistemul de educație din România. Ori, chiar dânsul spune, în acea declaraţie, că ține la proiectul România Educată. Deocamdată, proiectul nu s-a implementat. Avem nevoie de 10 ani, dacă va rămâne aşa. Opinia mea este că nu va rămâne, fiindcă l-a propus prea târziu şi cel care va veni la Cotroceni, anul viitorul, va schimba lucrurile astea, mai ales că sunt multe lucruri care nu au fost discutate suficient", a spus analistul politic Bogdan Chirieac, la Antena 3 CNN.

"Este o diversiune!"

"Să ne înţelegem, această grevă generală a fost declanşată în urma unui referendum, este voinţa oamenilor. Aşa cum am spus şi astăzi, la Guvern, premierului, doar membrii de sindicat sunt cei care decid încetarea acestei forme de protest. Acesta este mandatul pe care îl am şi eu, ca lider, sunt obligat să îl respect. Noi am negociat în numele profesorilor. Oamenii au spus că nu sunt de acord cu această eşalonare pe trei ani.

Aşa cum s-a întâmplat în 2018, pentru Sănătate, sperau şi speră şi cei din Educaţie să se facă efortul din partea statului român să primească această majorare nu în trei ani, ci într-un timp mai scurt. Este o constatare a președintelui. Eu nu am făcut altceva decât să negociez în numele oamenilor pe care îi reprezint", a spus Simion Hăncescu, președintele Federației Sindicatelor Libere din Învățământ, într-o intervenție telefonică.

Cât despre faptul că i-ar fi spus premierului că nu mai poate continua greva pentru că există incitatori în grupurile de profesori, Hăncescu a spus: "Complet fals. Este o diversiune! Nu ştiu a cui."

"A sunat că o amenințare la adresa liderilor de sindicat"

Revenind la declarația președintelui Klaus Iohannis, analistul politic Bogdan Chirieac a spus că "a sunat ca o amenințare la adresa liderilor de sindicat. Eu acum înţeleg de ce au ieşit speriaţi, după întâlnirea cu domnul președinte Klaus Iohannis de la Palatul Cotroceni. Ţineţi minte că am comentat că liderii erau uşor speriaţi, după care au fost întâmpinaţi foarte rău de colegii lor profesori din faţa Palatului Cotroceni. Până una alta, aceşti lideri de sindicat, buni sau răi, negociază în numele profesorilor. Nu avem niciun motiv să nu îi credem că nu reprezintă dorinţa profesorilor respectivi.

Îi văd clar - și pe domnul Hăncescu şi pe alţi lideri - că ar dori să înceteze greva. Problema este că este scăpată de sub control. Toate tensiunile acumulate în societatea românească, în ultimii ani, au răbufnit acum. Îmi imaginez de ce este atât de supărat președintele Iohannis. Fiindcă lucrul cel mai important pe care îl avea România şi cu care se prezenta la export era stabilitatea politică a ţării. Pe când, în acest moment, nu mai poate fi vorba despre aşa ceva. Şi greva asta este o chestie atât de românească... Greva s-a oprit fiindcă lumea pleacă în minivacanţă şi, când ne întoarcem din vacanţă, reluăm greva."

Cine mai poate opri greva

"Cred că o poate opri DNA-ul, dar sper că nu se implică în aşa ceva, are altceva de făcut. Eu sper că greva se va opri de la sine, la un moment dat, fiindcă şi problema asta cu copiii din clasa a VIII-a şi a XII-a este o problemă reală. Nu poţi să îi transformi în victime colaterale, fiindcă nu au nicio vină ei pentru ce se întâmplă la nivel înalt. Este foarte clar! În rest, vinovății există la toată lumea, că oamenii ăştia, profesorii, au votat, ştiţi. Au votat şi au sperat", a punctat Bogdan Chirieac.

