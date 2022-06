GranVia, un dezvoltator imobiliar spaniol care a livrat peste 2.000 de apartamente în Capitală, a decis să se retragă de pe piața românească. Antoanela Comşa, directorul general al GranVia România, a explicat care sunt cauzele ce au dus la această decizie, punctând totodată și investițiile pe care compania le-a făcut în ultimii ani în țara noastră.

„Gran Via a venit în România cu planuri de investiții, 120 de milioane de euro bani proprii, din buzunar, și a investit aici. Am plătit impozite și taxe în România, doar pe proiectul din Aviației am plătit peste 1 milion de euro impozit pe profit. Plătim taxe, construim în conformitate cu legea și suntem catalogați mafie imobiliară și rechini imobiliari. Cu toate astea, eu am bani investiți în locuri de parcare pentru că autoritățile mă obligă să le realizez, dar nu obligă cumpărătorii să le achiziționeze și, totodată, îi lasă să parcheze gratuit oriunde, pe orice străduță, și, normal, de ce să cumpărăm locul de parcare dacă putem să parcăm gratuit. La ora actuală am 4 milioane de euro în 2 proiecte de locuri de parcare unde nu mai am niciun apartament la vânzare”, a spus, pentru DCNews, Antoanela Comșa, directorul general al Granvia România.

Antoanela Comșa îl acuză pe Nicușor Dan de blocarea proiectelor

„Stau să autorizez niște proiecte, să obțin niște PUZ-uri în Sectorul 1, inclusiv la primul proiect pe care l-am finalizat am reușit să obțin autorizația de construire în 4 ani de la momentul achiziției terenului. Acum au trecut deja 4 și jumătate de când am cumpărat terenul din Aviației, și nu am reușit să am un PUG aprobat. Am un teren în Fabrica de Gheață, unde domnul Nicușor Dan, primarul acestei Capitale, nu numai că este matematician, dar între timp a devenit și judecător, pentru că el interpretează o lege și îi spune domnului Mihaiu (n.r. Radu Mihaiu, primar Sector 2) să nu dea autorizație de construire în baza unor PUZ-uri suspendate, ceea ce este total fals. Nu ține cont nici de Ministerul Dezvoltării, nici de opinia ISC-ului, nici de opinia Prefecturii. El le știe pe toate și amenință primarii că, dacă vor da autorizație de construire, va fi foarte dificil pentru ei.

Nu aprobă PUZ-uri, nu ne putem permite să cumpărăm terenuri mai mari de 3.000 de mp pentru că ne speriem că nu vom mai primi PUZ-ul. Din august 2020 nu mai este aprobat niciun PUZ. Se leagă de niște lucruri ireale.

Tot din interpretarea dânsului, trebuie să asigurăm 20 de mp de spațiu verde pe cap de locuitor, doar pentru că dânsul știe că o lege poate fi interpretată nu în totul ei, ci doar articol cu articol.

Nu este normal ca în România orice ONG sau cineva să poată anula un act după 18 ani de existență și, cu atât mai mult ONG-urile care nu au patrimoniu și, contra sumei de 200 de lei, cer anularea unei documentații de urbanism. Știți ce înseamnă pentru mine, dacă mă apuc să fac o lucrare? Iau o finanțare de la bancă și un ONG plătește 200 de lei, mă dă în judecată, iar în momentul acela finanțarea mea nu mai există. Pentru mine poate înseamna falimentul, pentru că durează cel puțin un an până când reușesc să obțin o decizie de la instanță”, a conchis, la DC News, Antoanela Comșa, directorul general Granvia România.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News