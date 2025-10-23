€ 5.0823
Data publicării: 23:49 23 Oct 2025

Gogoși cu scorțișoară și morcov: Rețeta pe care trebuie neapărat să o încerci
Autor: Darius Mureșan

 gogosi mancare dulce Sursa foto: https://www.freepik.com/, @fahrwasser
 

Dacă vrei o gustare dulce, sănătoasă și ușor de preparat acasă, gogoșile cu morcov sunt alegerea perfectă.

Ingrediente

150 g morcov

două ouă mărimea M

50 g curmale fără sâmburi

40 g făină de ovăz

scorțișoară

o lingură de praf de copt

iaurt

proteină vegană cu aromă de vanilie

Cum se prepară gogoșile cu morcov

Se mixează toate ingredientele, mai puțin scorțișoara, și se pune compoziția în forme de gogoși.

Se coc timp de 20 de minute la 180°C.

După ce sunt gata, se acoperă cu un strat de iaurt amestecat cu proteină vegană de vanilie și se presară puțină scorțișoară deasupra, potrivit 20minutos.es

Sursa foto: https://www.freepik.com/, @annmell

De ce să adaugi scorțișoară în dietă

Scorțișoara este unul dintre cele mai valoroase condimente naturale. Conform cercetărilor recente, scorțișoara aduce o mulțime de beneficii sănătății și influențează pozitiv atât organismul, cât și starea generală de bine.

Un efect foarte studiat al acestui condiment este capacitatea sa de a regla nivelul glicemiei. Dacă este consumată cu moderație, aceasta poate fi un aliat deosebit pentru persoanele cu risc de diabet de tip 2. Are proprietăți antiinflamatorii și antioxidante puternice și contribuie la reducerea stresului oxidativ și la protejarea celulelor împotriva deteriorării cauzate de radicalii liberi.

Potrivit studiilor, scorțișoara ajută inima prin scăderea nivelului de colesterol „rău” și a trigliceridelor, dar fără să afecteze colesterolul „bun”. De asemenea, aroma sa specifică poate stimula digestia și poate ameliora disconfortul gastric.

Conform cercetărilor, scorțișoara poate ajuta la îmbunătățirea memoriei și a funcțiilor cerebrale.

Trebuie menționat că, pentru a beneficia de proprietățile sale, scorțișoara trebuie să fie consumată cu moderație și, de preferință, sub formă de pulbere.

desert
gogosi
