Gigi Becali, suprins desculț într-o benzinărie. Fotografia care a devenit virală

În timp ce era la volanul mașinii sale, patronul FCSB a fost recunoscut de un fan și a vrut să facă o poză. Gigi Becali, pentru a îi face pe plac, a coborât din limuzină pentru a face poza.

Însă latifundiarul din Pipera era doar în șosete, arată o fotografie de pe Tik Tok. În fundalul pozei postate pe Tik Tok de către fan apare și mașina de lux al lui Becali, un Rolls-Royce Ghost Black Badage, care valorează aproximativ 500.000 de euro.

Gigi Becali nu vrea să audă de TikTok și Facebook: 'Stai 17 ore acolo'

Gigi Becali nu îi înțelege pe cei care pierd vremea aplicațiile de socializare, precum TikTok. Patronul FCSB a declarat la Fanatik Superliga: 'Nu am ‘TikTok-uri’ d-astea, nu vreau ‘TikTok-uri’. N-am, dacă intri pe el, dai dintr-una în alta și stai 17 ore pe el. Te înnebunește. Nu intru, pe cuvântul meu de onoare. Unde să intru, dacă nu am. Îmi dă Luțu, dar nici nu mă mai uit deloc. Nu îmi dă Luțu, un avocat îmi trimite din an în Paște, o dată la două luni. Mă uit doar la videoclipurile cu mine, nu la altele.', a spus Gigi Becali.

'Îmi trimite un avocat. Ce e asta, mă? Păi da eu nu fac, nu mă interesează nici TikTok, nici Facebook, să știe și lumea. Că vine câte unul «Dom’ne, că mi-ai zis că, câștig nu știu câte sute de mii de euro. Câte 300 de euro pe lună, să participi la nu știu ce tombolă, Becali»”., a declarat Becali.

Gigi Becali nu vrea să aibă cont pe vreo rețea de socializare: 'Bă, ești nebun? Nu am de astea, Instagram, Facebook, TikTok, nu mă interesează așa ceva. Ce să fac cu ele? Știți cum sunt astea? Dacă te uiți la ele, ele după aia te captează și pe urmă taca-taca, și în loc să îți faci treaba, taca-taca-taca-taca.', conform sursei citate.

Gigi Becali a participat la înmormântarea părintelui Iulian Prodromitul, considerat unul dintre cei mai mari duhovnici români de la Muntele Athos.

Pe 10 martie 2023, Părintele Iulian Prodromitul de la Muntele Athos a trecut la Domnul. Acesta a fost considerat unul dintre cei mai mari duhovnici români de la Muntele Athos.

Gigi Becali a fost prezent la înmormântarea părintelui Iulian și a privit întregul moment cu lacrimi în ochi. La finalul slujbei, după ce părintele a fost pus în groapă, Gigi Becali a izbucnit în plâns.

Gigi Becali a avut o relație specială cu duhovnicul care a trăit 97 de ani, cunoscându-l în timpul călătoriilor sale pe Muntele Athos. Vezi continuarea și video aici!

