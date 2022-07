Gigi Becali, supărat după egalul cu U Cluj: Ne distrăm, dar nu pe banii mei

FCSB a fost ţinută în şah de Universitatea Cluj, scor 1-1 (0-1), duminică seara, pe Arena Naţională din Bucureşti, într-un meci din prima etapă a Superligii de fotbal

Oaspeţii au deschis scorul prin Adrian Bălan (45+4), din pasa lui Ioan Filip. Vicecampioana a egalat după pauză, prin Florin Tănase (55 - penalty), după ce portarul Andrei Gorcea l-a faultat pe golgheterul gazdelor la o ieşire hazardată dintre buturi.

U a marcat un gol în min. 24, când Dragoş Tescan a executat o lovitură liberă, mingea fiind deviată de Alex Chipciu cu mâna în plasă, astfel că golul a fost anulat în urma reluărilor video. Şi FCSB a avut un gol anulat de VAR, în min. 34 (pentru ofsaid).

"Vând jucătorii cu salarii mari, ca să-mi scot banii, și după aia ne distrăm. Ne distrăm, dar nu pe banii mei. Ne distrăm pe banii de la televiziune și pe banii de la sponsori. Nu ne mai distrăm pe banii lui Becali, să dau banii la jucătorii care mănâncă bătaie de la Universitatea Cluj.

Lasă, că noi jucăm cu Universitatea Cluj, suntem vedete noi. Tănase zice că n-avem lot. Ce lot n-avem, mă? Tu în prima repriză n-ai atins mingea! Ce cauți să driblezi? Cum vrei să driblezi, când ăia au agresivitate. Ce driblezi? Pasează, mă, mingea, că nu mai pot să te faulteze.

Eu nu tai salarii, eu pot să vând jucătorii. Mai am 2-3, cărora la anul termină contractul. La revedere și am terminat bâlciul! Eu, să mai aduc jucători? La revedere cu fotbalul! Aaa, dacă scoteam banii, da. Dar, altfel, care e logica? Nu prea văd cum să ne calificăm în grupele Conference League. N-ai cum, dacă dormi pe teren. Noi dormim pe teren. ", a declarat Gigi Becali, la Pro Arena.

Şi după meci a fost supărat

"Nu mai caut atacant pentru că eu caut să lichidez. Cum să mai caut atacant? Vreau să-i vând pe Olaru, pe Tănase, pe Coman, iar cu restul jucăm la locurile 6-7. Pai, dacă n-am ce să fac... Nu mai am ce face. Am stat de douăzeci și ceva de ani și am ajuns la concluzia că n-am ce face.", a afirmat Gigi Becali, la Digi Sport Special.

Florin Tănase, luat la ţintă

"Ce să fac? Nu mai știu nici eu ce să cred și ce să fac. Ce să zic? Nu știu. N-ai văzut că Tănase e și patron, și antrenor? 'N-avem lot'... Joacă, bă, tu, fotbal! Nu că m-a deranjat... Păi dacă tu nu joci nimic în prima repriză, apoi dai vina pe alții... Păi tu n-ai jucat!", a spus Gigi Becali.

Ce a declarat Tănase

”Un joc modest al nostru, chiar dacă am avut câteva șanse de a înscrie. Trebuia să pasăm mai mult, nu am reușit și am făcut acest egal. Au jucători cu experiență, nu ne-au surprins. Dacă ne surprindeau, ajungeau de mai multe ori la poartă. Au făcut un joc bun, felicitări lor, antrenorului.

E primul meci, nu putem să tragem concluzii. Când luăm gol, poate greșim și noi sus. Ce e deranjant e că nu am jucat, nu am pasat. Șerban e un copil, nu putem să-i dăm în cap acum. A luat acel cartonaș la începutul meciului, apoi a fost mai reținut. Ne apucăm acum să criticăm jucătorii?

Am așteptat cu emoții (n.r.- deciziile VAR), altfel nu ai cum. Poate că am avut și penalty, dar noi trebuia să jucăm mai bine. Probabil și lotul nu este atât de numeros pe cât ar trebui să fie. Multă lume spune: `Domne, lotul, lotul!` Dar avem și copii. `Avem cel mai bun lot`. De unde? Suntem puțini! Dacă vom juca la fel ca în seara asta (n.r.- în Conference League), nu vom avea nicio șansă”, a declarat Florin Tănase.

