Gigi Becali, pensie impresionantă. Cât va primi de la Parlamentul European: Am făcut o mare greşeală că m-am retras

Gigi Becali a activat ca europarlamentar în perioada iunie 2009 – decembrie 2012. Ajuns aproape de vârsta pensionării, omul de afaceri se așteaptă la o pensie regească.

Latifundiarul din Pipera a primit o veste uriașă chiar de ziua lui de naștere. Acesta a fost contactat de oficiali ai Parlamentului European pentru a fi întrebat dacă dorește să beneficieze de pensie în urma funcției pe care a deținut-o. Răspunsul milionarului a fost unul afirmativ, iar sumele pe care acesta le va încasa depășesc cu mult pensiile românilor de rând, potrivit DigiSport.

Astfel, lunar în conturile omului de afaceri vor intra 2.500 de euro lunar, de la Parlamentul European. De asemenea, Gigi Becali a fost și membru în Parlamentul României din 2012 până în 2013 astfel că, atunci când va împlini vârsta de 65 de ani, el va încasa încă 4000 de euro pensie.

"Am făcut o mare greşeală că m-am retras"



”Am făcut o mare greşeală că m-am retras din mandatul de europarlamentar, că nu aveau curajul să facă asta. M-am retras, am zis că vreau să lupt pentru ţara mea. Am ieşit, iar de acum încolo vreau să lupt pentru familia mea. Nu mi-am dat seama, am fost un idealist şi am greşit.

Îmi pare rău că m-am retras din mandatul de europarlamentar. Acum, am pus nişte avocaţi să se intereseze dacă pot să îmi reiau mandatul, pentru că demisia eu nu mi-am dat-o de acolo”, a spus Becali, imediat după ce a plecat din Parlamentul European.

Gigi Becali a interzis familiei să se uite la televizor

Gigi Becali s-a retras de ceva timp din lumina reflectoarelor și a hotărât să acorde mai mult timp familiei și odihnei.

Gigi Becali se bucură de o familie superbă, acesta este căsătorit cu Luminița de 25 de ani și au împreună trei fete minunate. Chiar dacă este un tată model și un soț grijuliu, Gigi Becali a impus familiei câteva reguli pe care toată lumea trebuie să le respecte.

„La televizor mă mai uit așa la meciuri și la o emisiune de sport. În rest, la nimic. Le-am zis și fetelor și soției. La început, când mergeam la masă și mai mergea televizorul, mă ridicam și plecam. La ce îmi trebuie mie atât de mult televizorul? Nu am nevoie, eu, tată, de agitație”, a declarat Gigi Becali, potrivit prosport.ro, citează Spectacola.ro

Vrea să se retragă la mănăstire

Gigi Becali își dorește ca peste ani buni să se retragă la o mănăstire, dar nu știe dacă fetele lui vor fi acord și dacă îl vor lăsa să facă acest pas. Latifundiarul din Pipera își dorește să aibă o bătrânețe liniștită și să poată trăi ultimii ani din viață în credință deplină.

„Eu asta îmi doresc, să mă retrag la o mănăstire. Nu știu dacă va fi posibil, pentru că fetele mele și soția nu prea sunt de acord. Dar ăsta e marele meu vis. Nu acum, tată, nu se pune problema în următorii ani. Peste 10-15 ani, aș vrea să las totul în regulă și să mă duc acolo. E un loc frumos, liniștit. Și aș vrea să stau de vorbă cu oamenii.

Ce vreau este greu, dar nu imposibil. O să vedem, că dacă ele (n.r. fiicele) nu mă vor lăsa, nu pot nici eu să plec de capul meu așa. În plus, poți să știi ce se întâmplă până atunci? Că diavolul lucrează și el și nu știi cum îți schimbă planurile, eu zic acum așa, dar cine știe ce o să fie peste 10 ani”, a mai spus Gigi Becali.