Gigi Becali, modelul lui Carmen de la Sălciua: Nu l-am cunoscut, dar România are nevoie de un conducător ca el

Carmen de la Sălciua a devenit una dintre cele mai iubite cântărețe de manele și muzică de petrecere și a recunoscut într-un interviu că una dintre persoanele pe care le are drept exemplu este chiar Gigi Becali, pe care nu-l cunoaște personal.

Artista a mărturisit că îl apreciază foarte mult pe latifundiarul din Pipera datorită faptelor bune pe care le-a făcut de-a lungul timpului pentru oamenii nevoiași, spunând că mai multe vedete din România ar trebui să-l ia drept model.

"Este omul pe care-l apreciez foarte mult, este un om valoros pentru mine. Eu rezonez foarte bine cu gândirea acestui om. În primul rând, mă bucur că la noi în țară există oameni cu un caracter așa frumos. Am apreciat tot timpul oamenii care empatizează cu nevoile celorlalți și arată asta prin fapte, iar Gigi Becali a arătat de foarte multe ori chestia asta.

Foarte mulți oameni au un acoperiș deasupra capului, datorită sufletului pe care îl are. Cred că este adevărat că Dumnezeu lucrează prin oameni și el este un exemplu. Nu l-am cunoscut, dar cu siguranță fiecare om are ceva de învățat de la el și consider că România are nevoie de un conducător ca el. Îl apreciez ca om, dacă Dumnezeu va face să cânt la o petrecre unde va fi și el, pentru mine va fi o onoare", a spus Carmen de la Sălciua.

