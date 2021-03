Gigi Becali, furios în direct: Respectați legea, criminalilor! Băi, ministrul Justiției, ia vezi ce se întâmplă în pușcării

Despre reabilitarea sa în trei dosare (Vezi aici), Gigi Becali a spus, la PRO X: ”Face Domnul toate. Toate mizeriile pe care le-au făcut ei cu mine le scoate Dumnezeu la suprafață. Pe dreptate! Păi cum, adică am făcut eu... Am fost la judecător și am spus: Domnu` judecător, am furat 800.000 de dolari? Zice: Da! Păi, uite, am donații de 30.000.000, am dat cadou 30.000.000, chiar dacă am și furat, m-am îndreptat între timp, în 15 ani. Cum să mă bagi la pușcărie? Cât de hoț sunt dacă am furat 800.000 și am donat 30.000.000? ”Păi da, dar nu contează” (n.r. a răspuns judecătorul). Bine, mă, că nu contează, stai că vine de la CEDO acum, că le-a zis că am fost condamnat aiurea fără niciun fel de temei și o să vină de la CEDO condamnarea statului român pe mizeria pe care au făcut-o ei de m-au băgat la pușcărie. (...) Bă, dacă băgați oameni la pușcărie, criminalilor, respectați legea executării pedepsei, lăsați omul să vină acasă 30 de zile pe an. Eu, într-un an de zile, nu mi-a dat nici măcar o zi și eu aveam dreptul la 30 de zile, conform legii, criminalilor. Vreți să facă pușcărie în România? Respectați legea, criminalilor! Nu o respectă criminalii, mi-au dat o zi după un an! A, că legea... Băi, ministrul Justiției, ia vezi ce se întâmplă la pușcării, că de când m-am eliberat eu, un an-doi s-a respectat, că le era frică că am câștigat pe la instanțe și acum iar a început. Ce vreți, mă, libertate? Păi ia întrebați-l, lui Dragnea, cât timp i-a dat drumul acasă? Trebuia să vină acasă până acuma 40 de zile. Nu i-a dat nici măcar o zi! Eu eram capabil, ca să vin acasă, să dau 1 milion pentru o zi, de euro!”.

Gigi Becali a spus că cea mai mare oftică a sa este cu privire la ”mizeria directorilor de pușcării și a ANP”, acuzându-i că nu respectă legea. ”După un an mi-a dat abia o zi acasă, pe aia o țin minte!” a continuat Gigi Becali.