Gigi Becali a răbufnit, după egalul FCSB-ului cu Voluntari. Ultimatum pentru Iordănescu

UPDATE: Ulterior, Gigi Becali a revenit şi i-a dat un ultimatum antrenorului Edi Iordănescu.

"Da, mă bate gândul să renunț definitiv la FCSB. Ce să faci? Tu să dai milioane de euro și vine unu' şi hotărăște el. Şi mai ia și bani!? Sunteți voi nebuni, voi toți, și eu m-am luat după voi și m-am făcut și eu nebun. M-am luat după voi, care sunteți nebuni, și m-am făcut nebun ca voi. Cum adică? Să dau eu milioane de euro și el să hotărască tot? Asta nu se mai poate la mine, se poate până în vară, atât.

Omul care dă banii să comande, să cânte muzica aşa cum vrea el, nu să ia banii lunar. Să-și asume, să dea bani lunar dacă nu-și îndeplinește obiectivul. Dacă ia campionatul Edi, jos pălăria, îi prelungesc contractul și stau acasă, îi dau și primă dublă și stau acasă.

Atunci înseamnă că eu sunt nebunul cu adevărat și voi sunteți normali. Dacă ia campionatul, îi fac contract pe câți ani vrea el. Cât vrei contract? Şase ani, şapte ani? Cât vrei!", a declarat Becali la Pro X, în cea mai dură intervenţie din ultimele aproape trei luni, de când l-a instalat pe Edi Iordănescu "principal" la FCSB

- ştirea iniţială -

"E mare diferența de CFR Cluj, dar nu de puncte, ci de joc. Toată lumea zice că CFR nu joacă, dar eu văd că joacă. Eu văd că CFR are trasee, joacă, are automatisme. Eu văd că joacă. CFR îi distruge pe adversari. La noi ce trasee? Nu le văd. La noi se joacă haotic. La noi, fiecare driblează, fiecare face ce vrea. Fiecare joacă ce-i place, e după ureche. Nu zic de Edi, și așa n-am ce să fac. Am ce să fac? N-am ce să fac.

Eu nu mă bag, vedem ce o să fie și ce o să iasă. Nu văd cu ochi buni. Am mai pierdut un an, cred eu. Cele șapte victorii le-am făcut noi? Pe alea le-a dat Dumnezeu. N-avem niciun fel de noimă de joc. Fiecare, când prinde minge, vrea să dribleze. Vedem ce-o fi, n-o să stau acum să mă supăr de la fotbal. Nu mă interesează să iau niciun jucător, gata, la revedere. Dai bani și nu joacă niciunul. Eu am văzut ce a jucat CFR-ul cu Voluntariul și ce am jucat noi. CFR i-a distrus, pe noi ne-au distrus ei. În a doua repriză n-am legat nimic, asta-i diferența. CFR ține mingea, noi nu o atingem. CFR joacă, noi nu jucăm fotbal. Nu sunt multe puncte, dar nu e perspectivă.

Nu se joacă fotbal. Dacă nu văd... Noi mâncam bătăi, avem ghinioane, dar aveam mingea la noi. Eu nu zic de Edi, zic de echipă. Acum, cine trebuie să facă, nu știu. Probabil o să se supere Edi, dar nu pot să tac din gură când echipa gâfâie. Câștigăm din 11 metri, câștigăm în minutul 92, eu nu pot să mă uit așa, trebuie să le atrag atenția să știe și ei, că jucăm doar după ureche. Jucăm în viteza întâi, dar noi trebuie să jucăm în viteza a cincea. Noi niciodată n-am avut echipă așa slabă ca acum. ", a declarat Gigi Becali, la ProX.

Edi Iordănescu, despre relaţia cu Becali: Nu vreau să comentez

'Am o rugăminte. Nu vreau să mai fiu pus să comentez ce spune patronul. Are dreptul la opinie, pentru mine e foarte important ce spune, dar comunicăm, e informat de mine, de MM, e dorința mea numărul 1 ca pe domnia sa și pe suporteri să-i mulțumim cu rezultatele noastre', a mai spus Edi Iordănescu, antrenor FCSB, după victoria cu FC Argeș din etapa trecută.