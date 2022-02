Gică Hagi, 'amintire unică' în tricoul echipei Real Madrid - Video

Gheorghe Hagi s-a transferat la Real Madrid în vara anului 1990, de la Steaua București, și a jucat până în anul 1992 la formația madrilenă, câștigând două Supercupe ale Spaniei. Exact acum 30 de ani, Gheorghe Hagi a marcat singurul său hat-trick pentru Real Madrid.

Pe 16 februarie 1992, Real Madrid a învins-o pe Athletic Bilbao cu scorul de 5-0. Hagi a înscris în minutele 22, 51 și 53.

Gheorghe Hagi a înscris 20 de goluri în 84 de partide pentru Real Madrid.

Antrenorul formaţiei Farul Constanţa, Gheorghe Hagi, a declarat, marţi, într-o conferinţă de presă, că nu face calcule privind accederea în play-off-ul Ligii I de fotbal, dar că mai sunt destule puncte puse în joc şi că echipa sa trebuie să demonstreze că merită să se califice.



"Am încercat după meciul cu Voluntari să ne recuperăm cât mai bine. Sperăm să prindem o zi bună cu Academica, să facem un joc bun. Trebuie să luăm cele trei puncte şi apoi facem socotelile. Mai sunt alte patru meciuri de jucat, mai sunt puncte în joc, aşa că luptă este deschisă. Trebuie să demonstrăm că merităm să fim acolo. Eu nu fac socoteli", a declarat Hagi.



Referitor la partida restantă contra echipei Academica Clinceni, Hagi a spus că adversara are potenţial după ce a făcut schimbări în lot.



"E un joc în deplasare, trei puncte importante. Sperăm să facem un joc bun, să înscriem. Trebuie neapărat să înscriem, să marcăm multe goluri, pentru a ne întoarce la Constanţa cu toate cele trei puncte. Adversarul l-am urmărit, a făcut schimbări multe, a arătat cu FCSB şi cu Botoşani că are un potenţial bun. Va fi foarte greu, dar mergem încrezători să ne luptăm pentru cele trei puncte. Vom lua lucrurile în serios, nimic nu e uşor, pe teren trebuie să arăţi, pentru că acolo se scrie istoria", a mai spus Hagi.



Cu un joc mai puţin, echipa pregătită de Gheorghe Hagi, ocupă, cu 39 de puncte, locul 6 în clasamentul Ligii I, ultimul care permite calificarea în play-off-ul Ligii I.

