Germania vrea să cumpere din Israel un scut antirachetă care va acoperi și România: Vom putea întinde Domul de Fier deasupra ţărilor vecine

Decizia nu a fost încă luată în mod oficial.



"Trebuie să ne apărăm mai bine împotriva ameninţării ruse. Pentru aceasta avem nevoie rapid de un scut antirachetă la scara Germaniei", explică în Bild raportorul Bundestagului pentru bugetul de apărare, Andreas Schwarz.



"Sistemul israelian Arrow 3 este o bună soluţie", a adăugat el cu privire la acest dispozitiv antirachetă israelian destinat să contracareze rachetele cu rază de acţiune lungă.



Potrivit Bild, sistemul, inspirat din "Iron Dome" (Domul de Fier) israelian, ar costa circa 2 miliarde de euro şi ar putea fi operaţional din 2025, din trei situri în Germania, conform Agerpres.



Scutul ar fi suficient de puternic pentru a acoperi şi Polonia, România şi republicile baltice.



"Vom putea întinde Domul de Fier deasupra ţărilor vecine. Vom juca astfel un rol-cheie pentru securitatea Europei", a subliniat Schwarz.



După ani în care a subinvestit în apărare, Germania a întreprins la sfârşitul lui februarie o schimbare istorică, din cauza invaziei ruse asupra Ucrainei, care a avut efectul unei unde de şoc.



Olaf Scholz a anunţat pe 27 februarie, la câteva zile după declanşarea invaziei ruse, o finanţare excepţională de 100 de miliarde de euro pentru modernizarea armatei şi obiectivul de a depăşi 2% din PIB pentru cheltuielile militare.

Scutul de la Deveselu nu ne apără de toate ameninţările posibile

"Scutul de la Deveselu este un scut care apără NATO dar nu este un scut care să ne apere de toate ameninţările posibile. Este o chestiune pe care şi ruşii o ştiu foarte bine. Ei spun că este ofensiv, dar are numai elemente defensive. Sistemul naţional de apărare este mult mai complex, inclusiv sistemul anti-rachetă, şi nu se bazează numai pe scutul de la Deveselu. Din contră, acest scut contează mai puţin pentru că are o altă misiune pe întreg flancul NATO. Avem şi alte posibilităţi de apărare, pe lângă scutul de la Deveselu. Nu este deloc periculos pentru Rusia, acest scut nici nu are legătură cu Rusia" a spus Vasile Dîncu, ministrul Apărării, recent la Digi24.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News