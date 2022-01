George Simion și Andrei Caramitru, schimb de replici la Realitatea Plus: Dacă e meci, măcar sa fie un meci interesant

George Simion și Andrei Caramitru au avut un schimb de replici la Realitatea Plus.

Andrei Caramitru a afirmat că singurul interes geopolitic în zonă poate veni din partea Rusiei, iar AUR ar reprezenta interesele Moscovei.

"AUR a avut un succes excepțional la alegeri, poate neașteptat pentru mulți, prin anumite rețele. După alegere, a fost relativă liniște, au fost analiști care au spus că e mai bine să avem noi o mișcare locală care să preia frustrările oamenilor, care o să moară, este în regulă, stați liniștiți. Apoi a apărut Diana Șoșoacă și a făcut mai mult balamuc public decât cei din AUR, iar ea avea legături clare cu Rusia, a fost de nu știu câte ori la Ambasada Rusiei și a fost dată afară din AUR. Iarăși observatorii au zis că e bine, că au dat-o afară, că făcea scandal, s-a pierdut forța de impact. Recent, însă, a apărut acest comunicat al Ambasadei SUA (vezi aici comunicatul). Ce legătură are AUR cu geopolitica?! Singura problemă este legată, în mod evident de Rusia, comunicarea sugerează că AUR face un joc politic in favoarea Rusiei și defavorabil României." a explicat Andrei Caramitru, în direct la emisiunea Ionelei Arcanu, "Controversat".

În replică, George Simion i-a reproșat lui Andrei Caramitru că nu poate argumenta concret acuzațiile filoruse la adresa partidului său. "Vă dați cu părerea într-un mod foarte josnic, că acolo la departamentul comunicarea al Ambasadei SUA este cineva care are o problemă cu noi. Noi nu avem absolut nicio problemă cu America, noi suntem foarte pro-Vest, pro NATO, atât timp cât conducătorii României apără interesele țării".

Întrebat de ce AUR s-a aliat cu Călin Georgescu, un alt politician despre care s-a spus de mai multe ori că ar reprezenta interesele Rusiei, Simion a sugerat că este vorba tot de o campanie negativă.

"Invitați-l pe Călin Georgescu și o să vedeți că nu este deloc pro-rus. Și pe noi ne-au acuzat oameni precum Andrei Caramitru că suntem pro-ruși. Noi nu suntem nici pro-ruși, nici pro-germani, nici pro-francezi, nici pro-americani, noi suntem pro-români", a afirmat liderul AUR, citat de Realitatea.net.

Apoi, după disputa de la Realitatea Plus, Andrei Caramitru a scris pe Facebook:

„Am avut o discuție azi cu ăsta. I-am zis in față ce e pro rus si ca reprezintă interesele geopolitice ale Kremlinului. Dădea din colț in colț s-a stresat rău de tot. Urla ceva ca USR - ii zic băi nu sunt din usr si de acord usr nu e grozav, si da Dacian e varză, dar tu ești putinist, nu zic eu, zice ambasada SUA.



Ma așteptam la mai mult. Adica măcar sa vezi un licăr de ceva. Dacă e meci - măcar sa fie un meci interesant, sa vina mingea înapoi, ceva. Sa zici bai văd un talent undeva, totuși. Omul e super dar super limitat. Măcar m-am distrat un pic. 15 minute pe telefon între 2 întâlniri la birou. Atâta merită.



Ps: e penibil că fac eu treaba celorlalte partide sa îl contrez pe Gâgă. Eu lucrez, sunt ocupat, am munca mea, nu sunt din poza voastră si nici nu voi fi. Voi sunteți plătiți sa fiți politicieni, aveți mega echipe si bugete, faceți-va naibii treaba”.

