George Pușcaș, atacantul naționalei, primul gol după 9 luni în Anglia. Echipa sa a pierdut

Puşcaş, care a fost integralist, a înscris în min. 23 al partidei, precedentul său gol în campionat datând de mai bine de nouă luni, din 5 aprilie 2021, când puncta în partida Reading - Derby County 3-1.



George Puşcaş a marcat pe 8 ianuarie în meciul pe care formaţia Reading l-a pierdut cu 1-2, în deplasare, cu Kidderminster Harriers, în turul al treilea al Cupei Angliei la fotbal.



În partida cu Huddersfield, pentru gazde au mai înscris Lucas Joao (5) şi Michael Morrison (45), în timp ce Danny Ward a reuşit un hat-trick pentru învingători (15, 25, 53), după ce luxemburghezul Danel Sinani (9) a semnat primul gol.



Puşcaş are un gol în 24 de meciuri în acest campionat.



Reading ocupă locul 21 în clasament (din 24 de echipe), fiind prima formaţie deasupra liniei retrogradării, cu 22 de puncte, în urma penalizării sale cu 6 puncte, relatează Agerpres.

George Pușcaș, fotbalistul român al anului 2019

George Pușcaș a fost declarat fotbalistul român al anului 2019, atunci când uimea prin golurile la reprezentantiva de fotbal Under 21 a României.



"A contat mâna lui Mirel Rădoi în performanţele pe care le-am realizat cu naţionala de tineret. Ne cunoaşte, îl cunoaştem şi cred că vom face treabă bună şi la naţionala mare. Dar nu înseamnă că dacă îl ştii pe un antrenor poţi să te relaxezi şi să nu dai totul. Cred că este o responsabilitate şi mai mare acum că el este selecţionerul naţionalei. Acum mai mult ca niciodată ar trebui noi, tinerii, să demonstrăm că putem continua ce am făcut la naţionala U21", a afirmat jucătorul la gala de acum trei ani.

Puşcaş se arăta la acea vreme onorat de titlurile de cel mai bun fotbalist şi cel mai bun atacant primite în cadrul Galei Fotbalul Românesc de luni seara. "Dacă am luat aceste premii înseamnă că e un an reuşit. Mă bucur mult pentru performanţele pe care le-am reuşit. Mă simt onorat de premiu. Ca şi până acum, şi de acum înainte trebuie să dau mereu totul pentru că fac ceea ce îmi place. Îmi doresc să devin din ce în ce mai bun şi să am performanţe cu echipa naţională, pentru că ăsta e un lucru important", a menţionat el.

Din păcate, parcursul său nu a mai fost la fel și la echipa mare.

