George Burcea, atac la Andreea Bălan: De ce nu spune că îi trimitea lui Keo mesaje de împăcare când era însărcinată?

George Burcea a făcut noi dezvăluiri despre Andreea Bălan și spune că artista se victimizează la televizor chiar înainte de lansarea unei piese și se folosește inteligent de lucrurile negative din viața sa în scop comercial.

"Am văzut că Andreea iese mereu în presă și se victimizează înainte de a lansa o nouă piesă. Când are piesa, ea vorbește ori despre traume, ori despre tatăl ei care a maltratat-o, ori dă de înțeles că George a fost rău, iar ea o sfântă, iar mai nou despre Keo. Oare publicul nu vede că de 20 de ani această femeie nu face nimic decât să se victimizeze și să încerce să intre sub pielea oamenilor? Oare "fanii" ei nu văd că este o prefăcută?

Ea își înjură fanii în privat, îi blochează dacă aceștia îl urmăresc pe George sau Viviana și șterge imediat orice comentariu care nu-i convine", i-a spus George Burcea unei prietene, citează cancan.ro.

"Îi trimitea lui Keo mesaje de împăcare"

"De ce nu spune Andreea Bălan că și-a dat soțul afară din casă în timp ce era cu fetița cea mare de mână? De ce nu spune că țipa în gura mare – "Ieși afară din casa mea", iar Ella repeta după ea aceleași cuvinte? De ce nu spune că ea îi trimitea lui Keo mesaje de împăcare în timp ce era însărcinată cu primul copil?", ar mai fi spus George Burcea.

George Burcea formează în prezent un cuplu cu Viviana Sposub, după participarea în show-ul "Ferma" de la PRO TV.