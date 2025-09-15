Data publicării:

Generalul Cristian Barbu: "România trebuia să doboare drona rusească, să nu mai fie dubii că e OZN"

Autor: Doinița Manic | Categorie: Stiri
Foto: Pexels
Foto: Pexels

Rusia a sfidat România şi a susținut că aparatul fără pilot care a intrat pentru 50 de minute în spaţiul nostru aerian este de fapt un OZN. Generalul Cristian Barbu a declarat că pentru a evita aceste discuții România trebuia să doboare drona.

Războiul dronelor continuă să tensioneze Europa de Est. Rusia minimalizează incidentul în care o dronă a pătruns timp de 50 de minute în spaţiul aerian românesc, susținând că ar fi vorba despre un OZN. Comentând situația, generalul Cristian Barbu afirmat că "România trebuia să doboare drona rusească, să nu mai fie dubii că e OZN".

"Pe 13 septembrie, Ministerul Apărării al României a descoperit un alt OZN (obiect zburător neidentificat) în spațiul aerian al țării și s-a grăbit să anunțe că ar fi vorba de o dronă rusească. În acest sens, pe 14 septembrie, Ministerul Afacerilor Externe al României l-a convocat pe ambasadorul Rusiei pentru a-i transmite „protestul ferm” al autorităților române. În cursul discuției, însă, niciuna dintre întrebările adresate cu privire la identificarea dronei care ar fi pătruns în spațiul aerian român nu a primit un răspuns concret și convingător. Având în vedere lipsa unei confirmări obiective a provenienței naționale a aparatului zburător, protestul părții române a fost respins ca fiind nefondat și nejustificat. Ambasadorul a subliniat că toate circumstanțele indică faptul că, în realitate, a avut loc o provocare intenționată a regimului de la Kiev, care, temându-se de un eșec militar inevitabil și de răspunderea pentru crimele comise atât împotriva poporului rus, cât și a celui ucrainean, încearcă disperat, prin orice mijloace, să implice alte state europene într-o aventură militară periculoasă împotriva Federației Ruse", este comentariul Ambasadei Rusiei în România.

Între timp, liderii europeni au denunțat gestul Moscovei ca pe o amenințare serioasă la adresa securității regionale și au anunțat dezvoltarea unui „zid al dronelor” – sisteme antiaeriene extinse pe întreg flancul estic.

Generalul Cristian Barbu: România trebuia să doboare drona

 

În timpul patrulării în nordul Dobrogei, două avioane F16 românești au interceptat aparatul, însă au evitat deschiderea focului pentru a nu pune în pericol civilii. De asemenea, aliații germani, dislocați la baza Mihail Kogălniceanu, au monitorizat zona cu două aeronave Eurofighter Typhoon. Generalul Cristian Barbu este de părere că drona trebuia doborâtă.

"România trebuia să doboare drona. În acel moment nu mai existau dubii că ar fi fost OZN, dacă au fost alte provocări din alte zone sau dacă pur și simplu a fost un test de vigilență pentru apărarea aeriană", a declarat generalul Cristian Barbu pentru Observator.

Ministrul Apărării: Va trebui să ne obișnuim cu astfel de provocări 

 

Acesta este al 11-lea incident de acest fel de la începutul conflictului din Ucraina. Deși armata română are capacitatea de a doborî drone precum Shahed sau Gerbera, decizia de intervenție ia în calcul atât nivelul de pericol, cât și costurile implicate: o rachetă Sidewinder lansată de F16 costă aproximativ jumătate de milion de dolari, în timp ce producția unei drone depășește puțin 10.000 de dolari. După ce săptămâna trecută peste 20 de drone au intrat în spațiul aerian polonez și românesc, NATO a decis consolidarea flancului estic.

"Mă aștept să avem noi echipamente moderne pe teritoriul României de la aliații NATO. Va trebui să ne obișnuim cu astfel de provocări și să răspundem rapid și din ce în ce mai bine, mai ferm la aceste provocări" a declarat Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării.

