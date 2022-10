Gelu Duminică, despre partidul lui Simion: "Circ, scandal, bătaie. E cancerul societăţii româneşti! Ei propun Ziua Naţională a Răspândacului, dar cu bunăstarea poporului cum rămâne?"

Șeful AUR și fosta senatoare a formațiunii, Diana Șoșoacă, au intrat într-un conflict în momentul în care au dorit să se adreseze în același timp protestatarilor. Potrivit Digi24, Simion i-a tăiat microfonul fostei colege. Potrivit sursei citate, acțiunea președintelui AUR a reușit să o înfurie pe senatoare, care a început să țipe, acuzându-l pe Simion de trădare. „E o mizerie făcută de Simion. Și-a adus oamenii lui și boxele lui și ne impune să nu mai vorbim la microfon. Ăsta e Simion. Trădătorul. Și-a bătut joc de AUR. Rușine! Rușine! Dacă ai curaj vino aici la scena că nu ți-ai luat aprobare pe Victoriei, ți-ai luat pe Universitate!”, i-a transmis ea fostului său șef de partid. Cei adunați în Piață au început să huiduie și să strige ca cei doi lideri ai extremei drepte să nu se certe.

”E evident ceea ce ne oferă aceste partide: dihonie, ceartă, scandal, bătaie, chiar între ei”

"Am văzut foarte multe meme-uri, miştouri. Comuniştii au fost o mie şi au răsturnat o ţară. Din punctul meu de vedere, ceea ce se întâmplă acum şi ce am văzut la proteste reprezintă o parte din România. Partea aia nemulţumită care experimentează o lehamite, cam 20% de nemulţumiţi profund. Ce-o să se întâmple peste doi ani depinde doar de ceea ce partidele din Guvernul României actual vor şti să ofere. Dacă vor oferi tot circ, numărul de nemulţumiţi va creşte. Şi-atunci să nu ne sperie dacă partidul "ăla" va ajunge al doilea în Parlament! Să nu sperie dacă foarte multă lume va căuta sprijin în astfel de lideri în condiţiile în care vom avea de ales între domnul Ciucă şi domnul Ciolacu. E evident ceea ce ne oferă aceste partide: dihonie, ceartă, scandal, bătaie, chiar între ei.

Nu fac referire doar la "acest" partid, ci uitaţi-vă aşa, în istorie, la partidele de extremă, cam asta s-a întâmplat întotdeauna. "Să vină jandarmii! Să vină jandarmii! Domnul cutare a fost lovit!" Cam asta e! N-o să mai fie domnul Lazarus. O să fie domnul Ion, doamna Maria, pentru că întotdeauna astfel de formaţiuni au lovit în suflet sau direct unde trebuie. Şi când spun "în suflet" mî gândesc la diversitatea pe care partidele astea n-au susţinut-o vreodată. Ei merg pe principiul divide et impera, pe divizarea societăţii româneşti.

”Vă rog să vă uitaţi în Parlament la propunerile pe care le-a avut partidul ăsta”

Vedem un domn care şi-a permis să se urce la volanul unei maşini fără permis de conducere care, apoi, a zis... ups! Da' nu-i vina mea! E vina celorlalţi, nenorociţii! Acum, nu ştiu dacă eu aş fi putut avea aceeaşi atitudine, eu nu mi-am permis niciodată să mă comport aşa atunci când poliţia a cerut să mă legitimez, pentru că respectul faţă de instituţiile statului înseamnă şi respectul faţă de lege. Bună, rea, tâmpită... eşti în Parlament! Schimb-o! Vă rog să vă uitaţi în Parlament la propunerile pe care le-a avut partidul ăsta. Şi dacă găsiţi una pentru bunăstarea poporului pe care tot o au pe buze, să-mi ziceţi şi mie. În rest au cu... Ziua Naţională a Răspândacului, "să facem muzeul nu ştiu care al liderilor şi eroilor..." etc. Dar n-aţi zis voi cu "bunăstarea"? Că acum aveţi drept de iniţiativă legislativă! Faza cu lumina stinsă e o mizerie, ce pot să zic? Ăsta e felul lor de a guverna. Să nu credeţi că lupul îşi schimbă năravul! Părul şi l-o schimba dacă o ajunge vreodată la guvernare, dar năravul nu! Iertaţi-mă, pentru mine partidul ăsta reprezintă cancerul societăţii româneşti. N-o spun de acum, o spun din martie 2020 când am scris şi un editorial despre pericolul extremismului. Aţi auzit vreodată un discurs coerent de la liderul sau vreun membru al acestui partid? Am auzit nişte gogomănii de m-a durut capul, am leşinat pe masă. Mi-aduceam aminte de Goga în perioada interbelică. L-am auzit şi pe domnul "şef de galerie" (George Simion), în afară de a vorbi tare... Şi-a transformat nunta într-o chestie publică pe Facebook! Asta transmit domniile lor: totul e pe Facebook. E o imagine comic-tristă" a spus sociologul Gelu Duminică în studioul Digi24.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News