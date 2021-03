Gareth Bale revine la Real Madrid din vară, după împrumutul la Tottenham

Conform BBC Sport, căpitanul Țării Galilor s-a reîntors la Tottenham, sub formă de împrumut pe durata unui an, în septembrie. Însă, acesta mai are un an de contract cu Real Madrid.

„Nu există distrageri pentru mine”, a spus Bale când a fost întrebat dacă viitorul său privind cluburile de fotbal îi va afecta prestațiile internaționale. „Cred că principalul motiv pentru care am venit la Spurs în acest an a fost fotbalul. Am vrut să fiu pregătit de fotbal înainte de Campionatul European. Planul original era să merg un sezon la Spurs și după Euro să mai am un an cu Real Madrid. Planul este să revin, așa am plănuit”.