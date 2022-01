Galatasaray, învinsă din nou în campionat. Cicâldău: Suporterii nu merită asta

”Ne pare rău că am ajuns în situația asta. Nu înțeleg ce se întâmplă. Nu pot să înțeleg de ce nu putem câștiga. Suporterii noștri nu merită asta. Adversarii noștri au înscris probabil la prima lor ocazie în seara asta. Suntem foarte ghinioniști, nu putem să înscriem”, a declarat Alexandru Cicâldău la finalul partidei, citat de Fanatik.tr.

Antrenorul, dezamăgit şi el: Plângem în vestiar

”Nu este plăcut. Sincer, a fost ceva la care nu m-am așteptat. Ne-am obișnuit să primim gol înainte să ajungem la poartă sau să primim gol la prima ocazie. Îmi pare rău,dar nu sunt obișnuit cu asta la Galatasaray. Unde sunt jucători tineri, sunt și suișuri și coborâșuri, dar întotdeauna sfârșim prost. Nu putem înscrie goluri ușoare. M-am săturat să tot spun asta. Jucătorii pe care îi numim marcatori sunt absenți. Au o problemă.

Indiferent cu cine joacă, Galatasaray trebuie să câștige. Am început acest război știind de ce vom avea parte. Susțin acest proiect, îl protejez. Mergeam la vestiare când am auzit reacțiile din tribune. Am ieșit și i-am luat pe jucători unul câte unul. Nimeni nu merită așa ceva. Sunt alături de ei în momentele astea. Știu că sunt foarte supărați.

Plângem în vestiar. Am spus asta încă din prima zi în care am devenit antrenor. Trebuie să fim concentrați înaintea meciului și să râdem după partidă. Depinde de noi dacă după meci plângem sau râdem. Ei trebuie să își pună mâinile în cap și să se gândească la asta. Nu merită cuvintele urâte. Ei sunt cei care ne reprezintă în Europa și care ne vor duce sus. Suporterii sunt supărați, dar nu ar trebui să insulte. Bineînțeles că nici eu nu sunt obișnuiți cu aceste rezultate. Avem parte de un sezon în care victoriile nu sunt suficiente”, a declarat Fatih Terim la finalul partidei.

La meciul cu Giresunspor, Olimpiu Moruțan a fost integralist, în timp ce Alexandru Cicâldău a fost schimbat de Fatih Terim în minutul 73, cu Yilmaz.

