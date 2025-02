Gabriela Szabo demisionează de la conducerea CSM București: „Nicușor Dan, un primar mincinos, a transformat clubul într-un spațiu de bârfe și conflict”

Gabriela Szabo, care a condus clubul sportiv timp de cinci ani, a fost demisă în 2022 de primarul Capitalei, Nicușor Dan, însă a contestat în instanță decizia, iar în octombrie 2024 Curtea de Apel a dispus reintegrarea sa.

Într-un mesaj postat pe Facebook, Gabriela Szabo a explicat de ce a luat decizia de a părăsi clubul. De asemenea, aceasta a lansat acuzații dure la adresa primarului general, pe care îl consideră responsabil pentru un climat ostil în cadrul CSM București.

„Nu pot rămâne într-un mediu controlat de Nicușor Dan”

Gabriela Szabo a preluat conducerea CSM București în 2017, într-un moment în care, potrivit acesteia, instituția se confrunta cu probleme grave. În mesajul său, fosta atletă susține că a încercat să dezvolte clubul și să-i ofere o direcție clară, însă a fost „acuzată pe nedrept” și înlăturată abuziv.

„Timp de 5 ani, am lucrat cu toată încrederea pentru a-i oferi o direcție clară și un viitor mai bun, chiar și atunci când am fost acuzată pe nedrept și tratată cu aroganță de un politician oportunist, Nicușor Dan.”, a scris Szabo.

Revenirea sa la conducerea clubului pe 1 februarie 2025 nu a fost, însă, de lungă durată. Gabriela Szabo a dezvăluit că nu poate activa într-un mediu în care „primarul disonor N.D.” ar impune politici ce subminează integritatea și echitatea.

„Nu pot rămâne într-un mediu în care, pe lângă tăierile de buget și deciziile greu de acceptat privind sprijinul acordat sportivilor, primarul disonor N.D. impune politici care subminează valori fundamentale ale integrității și echității. În ceea ce mă privește, incertitudinea și lipsa de încredere nu pot constitui temelie bună pentru a putea duce mai departe o echipă unită și performantă.”, a mai transmis Szabo.

Acuzații de favoritism și gestionare deficitară a bugetului

Fosta sportivă a atras atenția și asupra unor aspecte financiare controversate și a acuzat faptul că, în timp ce clubul se confruntă cu restricții bugetare, directorul general ar fi beneficiat de creșteri salariale nejustificate.

„Mai mult decât atât, este greu de înțeles cum, într-o perioadă în care se aplică tăieri bugetare și se impun măsuri de austeritate, directorul general, prin noul contract, beneficiază de majorări salariale absolut nejustificate. Această situație nu reflectă valorile de echitate și responsabilitate în care eu însămi cred și pe care le-am promovat întotdeauna. Este incredibil că, într-o perioadă de resurse financiare atât de limitate, se acordă un spor directorului general pentru condiții periculoase sau vătămătoare”, a scris aceasta.

Szabo: „Nu pot continua să activez într-un mediu patronat de un primar mincinos”

Decizia de a demisiona vine după un lung proces juridic prin care Gabriela Szabo a contestat demiterea sa. În iunie 2022, Nicușor Dan a anunțat schimbarea sa din funcție și a dispus un control asupra activității CSM București, urmând ca Szabo să fie detașată la conducerea Clubului Dalles.

Nemulțumită de această decizie, fosta sportivă s-a adresat instanței, iar în octombrie 2024 Curtea de Apel a decis că măsura luată de Primăria Capitalei a fost nelegală și a dispus reintegrarea sa la conducerea CSM București.

Cu toate acestea, Szabo a ales să demisioneze la scurt timp după revenire.

„Din dorința de a lucra într-un mediu sănătos și bazat pe respect reciproc, am decis astăzi să îmi depun demisia, chiar și după restabilirea mea legală, în mod imediat. Această decizie vine după ce am încercat cu sinceritate să păstrez o atitudine pozitivă, realizând că nu pot continua să activez într-un mediu patronat de Nicușor Dan, un primar mincinos, ale cărui acțiuni au transformat clubul într-un spațiu de incertitudine, bârfe și conflict. Nedreptățile la care am fost supusă și acuzațiile false nu pot fi trecute cu vederea.”, a concluzionat Szabo în mesajul său de pe Facebook.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News