Gabriela Cristea, probleme cu costumul de baie din cauza "gabaritului un pic mai dezvoltat"

"Noi, astea cu gabarit un pic mai dezvoltat, nu mergem la plajă?"

"Costumul de baie este doar pentru fetele cu forme perfecte?!? Noi celelalte în ce ne îmbrăcăm la plajă? Sau poate nu avem dreptul să ne bucuram de mare și soare. M-am dus și am căutat pe la firmele astea care sunt în mall-uri și am descoperit că pentru doamne sau domnișoare care au un număr mai generos la bust lucrurile sunt foarte limitate și oferta este foarte mică.

Cu mare greutate mi-am găsit un costum de baie. (…) Nu prea înțeleg de ce fac costumele de baie doar pentru fetele care nu au sâni. Noi, astea cu gabarit un pic mai dezvoltat, nu mergem la plajă? Plaja nu este pentru toată lumea?", a spus Gabriela Cristea pe Facebook.

Ulterior, prezentatoarea tv a reușit să găsească ce căuta.

"Am reușit! Am costume de baie în vara asta. Începeam să cred că fetele slăbuțe poartă costum de baie, iar cele voluptuoase nu poartă nimic, pentru că nu se găsesc costume pentru ele în magazine", a mai spus Gabriela Cristea.

Acum un an, Gabriela Cristea spunea că a intrat la cură de slăbire

”M-am și îngrășat în perioada asta, dar acum sunt la cură de slăbire și am reușit să slăbesc. Sunt în continuare la dietă, țin un regim echilibrat, cam 1200 de calorii pe zi. Împărțite în 5 mese, 3 principale și două gustări. Și mă simt foarte OK, pentru că mănânc absolut orice. Inclusiv dulce o dată pe săptămână și mă simt foarte bine. Cred că ăsta e ritmul pe care îl voi ține.

Și dacă o țin așa cred că până la toamnă o să am 50 de kilograme. Am încercat și un regim hipoproteic și, într-adevăr, slăbești foarte repede. Doar că este foarte greu de ținut și extrem de plictisitor din punctul de vedere al diversificării alimentelor. Așa că am optat pentru varianta de 1200 de calorii, împărțite în 5 mese, 3 principale și 2 gustări. E super!

Pe lângă asta beau minim 2 litri și jumătate de apă, beau ceaiuri din plante și nu m-am apucat încă de sport. Pentru că nu mai am când și nu mai am nici energie, sincer”, spunea Gabriela Cristea, anul trecut, conform Antena Stars.

