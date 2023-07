Carmen Grebenișan, schimbată după Survivor. Și-a amânat contractele și adoră să... stea degeaba

"Nu știu dacă vreau să mai revin la viața mea de dinainte 100%. Îmi place felul în care am ajuns să gândesc acum, sunt mult mai prezentă, mai relaxată, mai focusată și nu mai am anxietate. Am avut multă înainte, eram atentă ce se întâmplă în stânga sau în dreapta mea și acum reușesc să mă focusez pe un singur obiect. Asta am sesizat doar după ce am venit. Pentru că mă copleșea informația, ziceam “stați un pic, nu treceți de la un subiect la altul, luați-mă ușor că mintea mea nu mai procesează la fel informația, la fel de rapid”, a povestit Carmen Grebenișan pentru ciao.ro.

"Îmi place foarte mult să stau degeaba"

"Am devenit o persoană care iese în parc, nu făceam asta înainte. Ies la soare, mă plimb, nu mai stau pe telefon, petrec foarte mult timp cu soțul meu și îmi place foarte mult să stau degeaba, să nu fac nimic, cu el în casă. Un sentiment pe care nu l-am avut până acum, uite așa, stau pe canapea și zic, “Doamne, ce bine e, ce bine e să stăm în casă și să pot să fac ce vreau eu, să dorm dacă vreau, în măsura în care pot”. Mi-am pus un pic colaborările pe standby. Încă nu simt să mă bag în lumea asta din nou 100%, încet, încet, o iau treptat", a mai pus influencerița.

Cele mai grele lucruri de suportat la Survivor

"Dorul de casă, lipsa de informații. Ești practic rupt de realitate, te curăță mental, dar nu știi ce se întâmplă acasă, deși ei știu, și se uită la tine, tu ai impresia că nu se mai gândesc la tine. Pentru că nu te mai contactează nimeni, pentru că nu are cum să te contacteze și atunci te iau tot felul de gânduri.

Te ia gândul că nu te mai așteaptă nimeni acasă că se schimbă tot, că lumea nu se mai uită la tine. (...) Și diversitatea în materie de hrană mi-a lipsit mult de tot. Aici poți să o iei razna, chiar poți să o iei razna. La un moment dat, chiar dacă ai hrană, nu mai poți, simți că înnebunești și corpul tău cedează. Și ai tot felul de carențe pentru că nu te hrănești cu tot ceea ce trebuie, dar supraviețuiești", a povestit Carmen Grebenișan.

Deși a ajuns până în marea finală. Carmen Grebenișan nu a câștigat marele premiu. Câștigătorul competiției a fost Dan Ursa, cel care a primit votul publicului și trofeul, dar și cei 100.000 de euro.

