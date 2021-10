Gabriel Cotabiță, în SPITAL. Ce diagnostic i-ar fi pus medicii: Soția și fetele s-au speriat foarte tare

Gabriel Cotabiță ar fi internat în spital, după ce săptămâna trecută s-a simțit extrem de rău, fapt ce l-a determinat să apeleze la ajutorul medicilor, potrivit cancan.ro.

Apropiații cântărețului susțin că în urmă cu o săptămână, în timp ce se pregătea pentru următorul proiect muzical, Gabriel Cotabiță s-ar fi simțit rău nu s-ar mai fi putut ține pe picioare, iar de atunci artistul ar fi internat în spital și monitorizat atent de cadrele medicale.

Mai mult, potrivit aceleiași surse, informațiile ar fi confirmate de faptul că Gabriel Cotabiță nu a mai fost activ pe rețelele de socializare de câteva zile, lucru care i-a îngrijorat și pe fani.

Acum, cântărețul s-ar simți mult mai bine, iar starea sa pare să se îmbunătățească.

Mai mult, impact.ro a publicat faptul că Gabriel Cotabiță ar fi fost internat cu simptome de accident vascular tranzitoriu, însă acum artistul se simte mai bine.

"Gabriel Cotabiță a ajuns la spital cu simptome de AVC, accident vascular cerebral tranzitoriu, cu recuperare totală. Se simte bine, soția și fetele lui s-au speriat foarte tare. Sunt șanse ca mâine să fie externat, dacă lucrurile merg bine", au precizat surse din cadrul spitalului Colentina, pentru sursa citată.

Gabriel Cotabiță a avut COVID-19

La cei 65 de ani, Gabriel Cotabilță nu e străin de problemele medicale.

La începutul anului 2021, Gabriel Cotabiță a fost infectat cu SARS-CoV-2, lucru care i-a speriat din nou pe toți, dat fiind faptul că artistul prezenta mai multe comorbidități.

El stat internat în spital mai multe zile și a povestit că de atunci își monitorizează atent starea de sănătate, iar despre perioada în care a fost sub tratament, nu își aduce aminte foarte multe lucruri.

”Știi care este problema? Eu habar n-am avut ce mi se întâmplă. Eu nu știam chestia asta, n-am înțeles-o niciodată. N-am înțeles ce s-a întâmplat cu mine, ceea ce e foarte bine, că nu m-a durut nimic. din acel moment m-au și luat cu SMURD-ul și din acel moment nu mai țin minte nimic. Sunt liniștit. M-am trezit doar de Crăciun și Revelion, când am descoperit că sunt singur, când a fost un pic mai greu de suportat. Deci eu nu mai țin minte nimic din momentele alea când mi-au făcut ..”, a explicat Gabriel Cotabiță.

Gabriel Cotabiță, MIRACOL după vindecarea de COVID-19: Nu-mi EXPLIC fenomenul! Cum vine ASTA? Mi s-a ÎMBUNĂTĂȚIT vederea

Ei bine, ca printr-o minune, după ce s-a externat, artistul susține că nu a mai avut nevoie de ochelari ca să urmărească programele TV și nu-și explică ce s-a întâmplat.

"M-am trezit în spital după ce trecuse cam tot, nu-mi amintesc multe lucruri, dar e mai bine așa. Nu am fost grav, a trebuit însă să stau sub observația medicilor, să fiu monitorizat, mai ales că am mai avut probleme de sănătate.

Aveam dioptrii de -1, iar acum văd perfect. După ce m-am vindecat de coronavirus mi s-a îmbunătățit vederea, nu mai am nevoie de ochelari. Nu-mi explic fenomenul, dar mă bucur. Din păcate, la televizor, sunt prea multe reclame la medicamente, parcă am fi un popor disperat după pastile", a declarat Gabriel Cotabiță, pentru playtech.ro.

Gabriel Cotabiță, în comă, după un accident vascular

În anul 2015, artistul trecut prin cele mai grele momente, după ce, în urma unui accident vascular a intrat în comă de gradul IV, adică o comă profundă depăşită, ceea ce înseamnă moarte cerebrală. La acea vreme, medicii susțineau că nu se mai poate face nimic din punct de vedere medical pentru el și că doar o minune l-ar putea salva.

Minunea s-a întâmplat, iar Gabriel Cotabiță și-a revenit, spre marea bucurie a tuturor.

"În ciuda antecedentelor sale cardiace, artistul nu a făcut infarct, ci a suferit un accident vascular cerebral embolic. Dânsul are embolie cerebrală. Prognosticul, relativ sever, depinde de localizarea și de întinderea teritoriului afectat", au declarat surse medicale la acea vreme.

Gabriel Cotabiţă: "Am fost în lumea de dincolo"

După ce şi-a recăpătat memoria, Gabriel Cotabiţă le-a făcut mărturisiri cutremurătoare apropiaţilor despre ce i s-a întâmplat în perioada de comă.

"Am fost în lumea de dincolo şi drumul înapoi a fost unul greu. În timp ce mă aflam în comă, mi-am revăzut întreaga viaţă, de când eram copil, amintirile din tinereţe, apoi începuturile carierei, momentele triste, dar şi cele frumoase prin care am trecut. L-am văzut şi pe tata, care a murit în urmă cu mulţi ani", le-ar fi mărturisit el apropiaţilor care l-au văzut după mutarea în Spitalul Elias, pentru recuperare.