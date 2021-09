Fulgy, asistentul Mirelei Vaida la Acces Direct: ”Sper că nu vă supăraţi că vă pun condiţii”

Fulgy, fiul lui Ioniță și al Vioricăi de la Clejani, vrea să se angajeze. Într-un video postat pe o rețea de socializare, tânărul a făcut o propunere către Mirela Vaida, prezentatoarea emisiunii ”Acces Direct” de la Antena 1, scrie România TV.

”Sărut mâna doamna Mirela Vaida. Am văzut că emisiunea dumneavoastră caută asistent. Mă întrebam de ce n-aş fi eu asistentul dumneavoastră. Sper că nu vă supăraţi că vă pun condiţii şi chemaţi numai oameni care vin fără bani acolo la voi. Vă pup”, i-a transmis fiul Clejanilor realizatoarei de la Antena 1.

Realizatorii emisiunii ”Acces Direct” au început preselecțiile pentru găsirea unei asistente TV în cadrul emisiunii.

A început un nou sezon

Noul sezon „Acces Direct” a început pe 6 septembrie, emisiunea suferind schimbări majore. Emisiunea nu mai începe de la ora 17.00, ca până acum, ci de la 16.30 până la ora 18:00, de luni până vineri. Prima ediţie din acest sezon a fost lider de audienţă, depășind Știrile Pro TV, mai scrie sursa citată.

O emisiune deloc ușoară, dar care vorbește despre ce se întâmplă în jurul nostru! Sezonul nou vine cu schimbări: începem la ora 16:30, în fiecare zi! Se anunță schimbări de decor și sunt extrem de curioasă cum va arăta noul platou! Am emoții la fiecare reîntâlnire cu echipa și cu telespectatorii! Așadar, un fel de început de „an școlar”, azi, de la 16:30, cu emoțiile și provocările necunoscutului, în fiecare zi! Ăsta-i „directul”!”, a precizat Mirela Vaida cu doar câteva ore înainte de începerea noului sezon „Acces Direct”.

Agresoarea Mirelei Vaida ar putea fi externată

Agresoarea Mirelei Vaida ar putea fi externată dacă va găsi un tutore, o persoană care să aibă grijă de ea. Femeia a fost internată cu forța în Spitalul de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Pădureni–Grajduri Iași.

„Doctorii au zis că sunt bine acum, dar nu pot să ies până când nu găsesc un îngrijitor, un tutore. Trebuie cineva care să dea o semnătură, că are grijă de mine și… gata! Pot să ies. M-am făcut bine. Îmi mai trebuie doar cineva care să semneze pentru mine. (…) Îmi pare rău pentru ce am făcut. Nu mai fac! Lămâia m-a pus să mă dezbrac și să intru la Acces Direct. Mi-a zis că Mirela Vaida are să ne dea bani”, a declarat Antonela Grigoraș pentru Spynews, din spatele gratiilor.