Fuego, dezvăluiri neștiute în prag de sărbători. Ce l-a marcat în copilărie și cum l-a afectat pandemia: Mi-e teamă și am întrebări și incertitudini

De 25 de ani, Fuego bucură publicul prin muzica sa. A muncit din greu pentru a-și câștiga aprecierea, iar rezultatul este cel căutat de artist. Talentul și carisma l-au urcat pe scenă, iar munca, determinarea și caracterul l-au plasat direct în inimile oamenilor.

„Am principii, n-am făcut compromisuri, am întors și celălalt obraz”

Spectacola: Ești unul dintre cei mai iubiți artiști din România și ai reușit sa ții publicul lângă tine constant. Care este secretul tău? Cum menții dragostea publicului?

Paul Surugiu - Fuego: Într-adevăr, mă mențin pe baricade de peste 25 de ani și asta a fost de fapt și cea mai mare provocare a carierei mele. Am mai spus-o de multe ori – nu e foarte complicat să ai succes, să atingi culmi, mai ales în zilele de azi, dar e foarte greu să te menții și să parcurgi etape. Nu am un secret anume, în schimb am o anumită conduită de la care nu mă dezic. Am principii, n-am făcut compromisuri, am întors și celălalt obraz, mi-am văzut de drum, mi-am făcut treaba cu profesionalism. Cumva, seriozitatea este ingredientul de bază și desigur, fără doar și poate, puterea de muncă și perseverența. Pare simplu la prima vedere, dar vine la pachet cu sacrificii, cu nopți nedormite, cu program haotic, cu o viață total diferită de a celorlalți.

Dar eu nu mă plâng niciodată, pentru că asta e menirea mea și asta-mi place să fac! Apoi am încercat mereu să mă reinventez, să vin cu ceva noi, să surprind, să schimb, să fac multe piese noi, din genuri diverse, să fiu în atenția oamenilor, să ofer calitate la sala de spectacol. Și iată că până să ne pună pandemia zăvor, aveam 14 ani de turnee naționale, fără întrerupere, de două ori pe an, cu spectacole sold-out, în orașele din țară, unde e mai complicat ca în București să aduci oamenii să plătească bilet să te vadă. De acolo vine dragostea oamenilor. Nu am milioane de fani. N-am zis asta niciodată, e doar o glumă proastă. Am publicul meu, care mă iubește și pe care nu vreau să-l dezamăgesc vreodată!

Citește întregul interviu pe SPECTACOLA.RO