Fructul cu efect laxativ ușor care facilitează digestia

Kiwi este eficient împotriva constipației datorită conținutului ridicat de fibre, actinidinei, care facilitează digestia, și sorbitolului, cu efect laxativ ușor. De asemenea, vitamina C și antioxidanții sprijină sănătatea digestivă. Nutriționistul Pablo Ojeda recomandă și consumul cojii de kiwi, inclusiv în smoothie-uri. Spre deosebire de cafea, care poate irita stomacul, și stafide, care au mult zahăr, kiwi-ul are un indice glicemic scăzut și este potrivit pentru cei cu colon iritabil, potrivit 20minutos.es.

Ce proprietăți are kiwi

Kiwi este un fruct foarte sănătos și nutritiv, care are numeroase beneficii pentru sănătate.

Bogat în vitamina C

Kiwi este un fruct extrem de bogat în vitamina C, o vitamină esențială pentru întărirea sistemului imunitar. Un singur kiwi conține aproximativ 70 mg de vitamina C, adică mai mult decât o portocală, care are în jur de 50 mg. Vitamina C ajută la protejarea celulelor împotriva atacurilor radicalilor liberi și sprijină producția de colagen, esențial pentru sănătatea pielii și a articulațiilor. De asemenea, contribuie la absorbția fierului din alimentele vegetale.



Antioxidant

Kiwi este o sursă excelentă de antioxidanți, compuși care ajută la combaterea stresului oxidativ, o stare în care radicalii liberi din organism dăunează celulelor și țesuturilor. Acești antioxidanți includ vitamina C, vitamina E și flavonoide, care au efecte benefice asupra sănătății generale. Antioxidanții din kiwi pot reduce riscul de boli cronice, cum ar fi bolile cardiovasculare și anumite tipuri de cancer, prin protejarea ADN-ului și prevenirea inflamării celulelor.



Susține digestia

Kiwi este bogat în fibre solubile și insolubile, care sprijină o digestie sănătoasă. Fibrele solubile ajută la menținerea unui nivel echilibrat al colesterolului și al zahărului din sânge, în timp ce fibrele insolubile sunt esențiale pentru stimularea mișcărilor intestinale și prevenirea constipației. În plus, kiwi conține actinidină, o enzimă care ajută la descompunerea proteinelor din alimente, îmbunătățind digestia, în special a alimentelor bogate în proteine, cum ar fi carnea.



Controlul tensiunii arteriale

Kiwi este o sursă bună de potasiu, un mineral esențial pentru menținerea unui echilibru sănătos de fluide și electroliți în organism. Potasiul ajută la relaxarea vaselor de sânge și la menținerea tensiunii arteriale în limite normale. Un consum regulat de kiwi poate ajuta la prevenirea hipertensiunii arteriale și la reducerea riscului de boli cardiovasculare, în special atunci când este combinat cu o dietă echilibrată și un stil de viață activ.



Îmbunătățește sănătatea pielii

Vitaminele C și E, împreună cu antioxidanții din kiwi, joacă un rol important în menținerea sănătății pielii. Vitamina C este esențială pentru producția de colagen, o proteină care ajută la menținerea elasticității pielii și la prevenirea ridurilor. De asemenea, vitaminele și antioxidanții din kiwi protejează pielea de daunele provocate de expunerea la soare și de poluare. Consumul de kiwi poate contribui la un aspect tineresc și sănătos al pielii.



Proprietăți antiinflamatorii

Kiwi conține compuși cu efecte antiinflamatorii, cum ar fi flavonoidele și vitamina C, care pot ajuta la reducerea inflamației în organism. Inflamația cronică este un factor important în dezvoltarea multor boli, inclusiv boli cardiovasculare, diabet de tip 2 și artrită. Consumul de kiwi poate ajuta la calmarea inflamației și poate sprijini recuperarea rapidă în urma leziunilor sau a stresului oxidativ.



Susține sănătatea oculară

Kiwi conține luteină și zeaxantină, doi carotenoizi care sunt esențiali pentru sănătatea ochilor. Acești compuși protejează retina de daunele provocate de expunerea excesivă la razele ultraviolete și ajută la prevenirea degenerescenței maculare legate de vârstă (AMD), o afecțiune care poate duce la pierderea vederii. Consumul de kiwi poate contribui la menținerea unei viziuni clare și sănătoase pe măsură ce îmbătrânim.

