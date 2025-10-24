€ 5.0823
Data publicării: 09:09 24 Oct 2025

Franța vrea să taxeze drastic companiile americane pentru a salva bugetul. Trump amenință cu măsuri agresive de represalii
Autor: Tiberiu Vasile

trump-macron-strangere-de-mana_43940100 FOTO: Agerpres
 

Franța vrea să majoreze de la 3% la 15% taxa pe serviciile digitale ale marilor companii tehnologice, inclusiv americane, pentru a susține bugetul. Măsura a provocat reacții dure din partea președintelui SUA, Donald Trump.

Parlamentarii francezi au făcut un pas important către o schimbare majoră în fiscalitatea companiilor de tehnologie: comisia de finanțe a Adunării Naționale a aprobat un amendament care crește de cinci ori impozitul pe serviciile digitale. Dacă propunerea va ajunge să fie adoptată definitiv, taxa pentru marile platforme tehnologice, inclusiv cele americane, ar urma să urce de la 3% la 15%, potrivit publicației Politico.

Modificarea propusă de Jean-René Cazeneuve, membru al formațiunii lui Emmanuel Macron, prevede și creșterea pragului de venituri globale pentru companiile vizate. Acesta ar fi ridicat de la 750 de milioane de euro la 2 miliarde de euro, ceea ce ar exclude firmele franceze mai mici din sfera de aplicare a noii taxe.

Bugetul pentru anul 2026, în care este inclusă și această propunere, urmează să fie votat în plenul Adunării Naționale pe 4 noiembrie, după care va merge spre examinare în Senat. Deși partidele politice susțin, în general, ideea unei taxe digitale mărite, viziunile diferă în privința nivelului la care aceasta ar trebui stabilită.

„Această măsură arată clar că nu trebuie să așteptăm Europa”, a declarat Eric Coquerel, deputat de stânga și președinte al comisiei de finanțe. Din opoziție, Corentin Le Fur, reprezentant al republicanilor, a întărit ideea: „Trebuie să acționăm decisiv”.

Trump acuză nedreptăți și amenință cu tarife comerciale

Tema nu este nouă pentru Washington. Președintele SUA, Donald Trump, a criticat în numeroase rânduri taxele impuse serviciilor digitale. În vară, el a avertizat că va „impune tarife suplimentare substanțiale” țărilor care adoptă astfel de măsuri.

În cazul în care noua taxă franceză va trece de negocierile bugetare, companiile vizate intenționează să alerteze Ministerul Economiei din Franța, avertizând că Statele Unite ar putea răspunde dur.

„Este un atac direct asupra companiilor americane, așa că este sigur că, de cealaltă parte a Atlanticului, vor exista măsuri de represalii asupra altor sectoare franceze”, a spus un reprezentant al unei platforme americane, sub protecția anonimatului.

Reacție rapidă în Congresul american

Tensiunile au ajuns imediat și în Congres. Jason Smith, republican și președinte al Comitetului pentru Căi și Mijloace, structura responsabilă cu legislația fiscală, a scris pe X un mesaj ferm: „Dacă Franța va continua cu creșterea taxelor pe serviciile digitale care vizează fără discriminare companiile digitale americane, Comitetul pentru Căi și Mijloace este pregătit să colaboreze cu președintele Trump și cu ambasadorul american pentru comerț, Greer, și să ia măsuri agresive de represalii”.

El a adăugat în aceeași postare: „Îndemn Franța să colaboreze pentru a aborda preocupările SUA, în loc să dubleze aceste taxe discriminatorii”, conform Politico.

franta
emmanuel macron
donald trump
sua
america
impozitare
tech
