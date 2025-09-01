Franța cere spitalelor să se pregătească pentru un posibil război major în Europa

Autoritățile franceze cer spitalelor să se pregătească pentru scenariul unui conflict militar de amploare în Europa, cu un termen-limită stabilit pentru anul viitor.

Franța își pregătește sistemul sanitar civil pentru un scenariu de criză majoră, în care spitalele ar trebui să facă față unui aflux de răniți în contextul unui posibil conflict militar pe continentul european.

Ordinul, descris drept unul fără precedent, prevede ca până în martie 2026 infrastructura medicală să fie adaptată pentru a trata atât cetățeni francezi, cât și victime din statele aliate. Documentele, obținute de săptămânalul Le Canard Enchaîné, arată că autoritățile de la Paris iau în calcul un "angajament militar major" ce ar impune o solidaritate sanitară extinsă între țările europene.

"Este vorba despre anticipare, pregătire și răspuns la nevoile sanitare ale populației, integrând în același timp cerințele specifice apărării naționale", precizează oficialii francezi. Practic, spitalele civile vor trebui să fie capabile să ofere tratament și militarilor răniți, în condiții de criză.

"Dacă Xi Jinping decide să atace Taiwanul, nu o va face fără să-i ceară lui Vladimir Putin să provoace o diversiune în Europa"

În paralel, Germania urmărește cu atenție manevrele rusești „Vest 2025”, programate în Belarus. Generalul Carsten Breuer, șeful armatei germane, a subliniat că, deși nu există semnale clare privind o acțiune agresivă mascată de exerciții, NATO se menține în alertă maximă.

Declarațiile vin în aceeași perioadă în care secretarul general al NATO, Mark Rutte, avertizează asupra unui risc crescut de conflict global. Într-un interviu pentru The New York Times, fostul premier olandez a descris un scenariu în care Beijingul ar putea lansa un atac asupra Taiwanului, sincronizat cu o ofensivă a Rusiei în Europa de Est.

"Să nu fim naivi", a spus Rutte. "Dacă Xi Jinping decide să atace Taiwanul, nu o va face fără să-i ceară lui Vladimir Putin să provoace o diversiune în Europa. Iar țintele posibile sunt deja cunoscute: statele baltice, foste republici sovietice și membre NATO".

"Avem o provocare geopolitică enormă în față"

În spatele acestor avertismente stau cifre îngrijorătoare. Rusia produce în prezent de trei ori mai multă muniție în doar câteva luni decât reușesc țările NATO într-un an întreg. Această disproporție, atrage atenția Rutte, pune în pericol sprijinul acordat Ucrainei și ridică semne de întrebare privind capacitatea de reacție a Alianței.

Mai mult, Kremlinul nu acționează izolat. Rețelele de sprijin formate din China, Iran și Coreea de Nord contribuie activ la alimentarea războiului, consolidând blocul autoritar care sfidează Occidentul.

"Avem o provocare geopolitică enormă în față", a conchis Rutte, pledând pentru majorarea bugetelor de apărare și pentru consolidarea cooperării dintre NATO și statele din Indo-Pacific. În opinia sa, doar printr-o descurajare fermă și prin parteneriate extinse poate fi evitată o conflagrație globală, potrivit Adevărul.

CITEȘTE ȘI: Putin avertizează după întâlnirile cu liderii Chinei și Indiei: Pacea depinde de oprirea extinderii NATO

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News