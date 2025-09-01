Putin avertizează după întâlnirile cu liderii Chinei și Indiei: Pacea depinde de oprirea extinderii NATO

După consultările cu Xi Jinping și Narendra Modi, Vladimir Putin a declarat că o soluție pașnică în Ucraina nu poate fi obținută fără discutarea extinderii NATO, subliniind că securitatea globală depinde de oprirea acestui proces.

Relațiile tensionate dintre Rusia și Occident revin în prim-plan după ce Vladimir Putin a afirmat, luni, că pentru a obține o pace durabilă în Ucraina trebuie discutată chestiunea extinderii NATO spre est - poziție anunțată după întrevederi cu liderul Chinei, Xi Jinping, și cu premierul Indiei, Narendra Modi.

Kremlinul a declanșat invazia Ucrainei în februarie 2022, mobilizând zeci de mii de militari, pe fondul celor opt ani de confruntări din Donbas între separatiști sprijiniți de Rusia și armata ucraineană. În prezent, Moscova controlează puțin sub 20% din teritoriul ucrainean. Kievul și capitalele europene occidentale califică ofensiva drept o acaparare brutală de teritorii, în stil imperial, în timp ce Putin o prezintă ca pe o confruntare cu un Occident în declin, care ar fi umilit Rusia după 1989 prin extinderea NATO către est.

"Pentru ca o reglementare a crizei din Ucraina să fie sustenabilă și de durată, trebuie eliminate cauzele profunde ale conflictului..."

Momentul diplomatic a fost surprins la summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai (SCO), găzduit la Tianjin: Modi l-a luat de mână pe Putin în timp ce se îndreptau spre președintele Xi, cei trei discutând zâmbitori, prin intermediul translatorilor. În intervenția sa, liderul de la Kremlin a acuzat Occidentul că a încercat să atragă Ucraina în orbita sa și să o împingă, ulterior, spre integrarea în alianța militară condusă de SUA.

„Pentru ca o reglementare a crizei din Ucraina să fie sustenabilă și de durată, trebuie eliminate cauzele profunde ale conflictului, pe care tocmai le-am menționat și pe care le-am menționat de mai multe ori și în trecut”, a afirmat Putin. Acesta a subliniat și necesitatea restabilirii unui „echilibru corect în sfera securității”, formulă care sintetizează solicitările Moscovei privind arhitectura de securitate europeană și rolul NATO.

Summitul NATO de la București din 2008

La summitul NATO de la București din 2008, aliații au consemnat perspectiva aderării Ucrainei și Georgiei, iar în 2019 Kievul și-a modificat Constituția pentru a-și fixa ca obiectiv intrarea în NATO și UE. Potrivit unor informații Reuters, chiar relatate în luna mai, printre condițiile avansate de Putin pentru încetarea războiului s-ar număra o garanție scrisă că extinderea NATO spre est se oprește, precum și relaxarea unei părți a sancțiunilor impuse Rusiei.

Putin a invocat, de asemenea, „înțelegerile” pe care spune că le-a atins cu președintele american Donald Trump la un summit din august, în Alaska, apreciind că acestea deschid o cale către discuții de pace pe care intenționează să le abordeze și cu liderii prezenți la reuniunea regională din China. „Apreciem în mod deosebit eforturile și propunerile venite din partea Chinei și a Indiei pentru facilitarea rezolvării crizei ucrainene”, a declarat Putin în fața forumului. „Sper ca și înțelegerile atinse la recenta întâlnire Rusia–SUA din Alaska să contribuie la atingerea acestui obiectiv.”

Putin i-a prezentat lui Xi rezultatele discuțiilor din Alaska și „progresele deja în curs”

Liderul rus a spus că i-a prezentat lui Xi, duminică, rezultatele discuțiilor cu Trump și „progresele deja în curs” privind soluționarea conflictului, urmând să ofere detalii suplimentare în întâlniri bilaterale cu președintele chinez și cu alți șefi de stat.

Pe fondul diplomatic și realitatea economică rămâne relevantă. China și India sunt de departe cei mai mari cumpărători de țiței rusesc - Rusia fiind al doilea exportator mondial. Deși Washingtonul a impus tarife suplimentare Indiei pentru aceste achiziții, nu există deocamdată indicii că New Delhi sau Beijingul ar intenționa să le reducă, petrolul reprezentând un pilon-cheie pentru economia de război a Rusiei, conform Reuters.

