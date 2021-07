FPAM va cere infringement pentru România, dacă urşii vor fi împuşcaţi. Marius Marinescu, măsuri urgente pe care să le ia Guvernul

Senatorul Marius Marinescu a anunţat, în exclusivitate pentru DC NEWS, că FPAM (Federaţia pentru Protecţia Animalelor şi mediului) va cere Comisiei Europene să bage România în procedură de infringement, dacă Guvernul va da OUG pentru împuşcarea urşilor în 24 de ore de la sesizarea unor incidente. În plus, acesta a venit cu mai multe măsuri urgente pe care Guvernul să le implementeze.

"Dacă este să discutăm despre urşi şi despre incidentele petrecute din ultimii ani, animalele nu au nicio vină. România este, atenţie, paradisul braconierilor. Incidentele dintre om şi urs care s-au soldat cu vătămări corporale au avut drept cauză braconajul sau situaţiile în care ursoaicele şi-au apărat puii. Niciodată nu am auzit în presă că un urs a atacat o femeie sau un copil care s-au dus în pădure la cules de fructe, zmeură, mure, ciuperci, etc. Niciodată nu am auzit asta! Asta pentru că ursul e sperios, fuge de oameni când îi vede. Mai mult, în toate anchetele la care a participat FPAM, în urma incidentelor de genul ăsta, mereu era vorba de braconaj. Braconierii pun capcane pe potecile circulate de urşi, după care încearcă să îi omoare şi ursul ripostează.

Niciodată o parte vătămată în urma unui incident nu a cerut statului daune. Este foarte important acest aspect! De ce nu au cerut daune? Pentru că procesul verbal şi ancheta poliţiei nu scoteau vinovate animalele.

De ce se braconează? Este o întreagă mafie a cărnii de urs şi a trofeelor. Dacă vă duceţi în restaurantele vânătoreşti, o să găsiţi carne de urs la preţuri între 100 şi 200 de euro porţia. Poliţia ar putea începe o anchetă la restaurante, să îi strângă cu uşa pe patronii de restaurante vânătoreşti şi să afle de unde se cumpără carne proaspătă. Pui de urşi sunt braconaţi şi vânduţi cu 600-800 de euro, mai ales în Harghita sau Covasna. Cei care nu sunt vânduţi, sunt omorâţi pentru carne. Ne amintim cu toţii cazul individului găsit cu o labă de urs în geamantan pe aeroportul Otopeni", a declarat Marius Marinescu pentru DC NEWS.

Cine este vinovat pentru urşii de lângă şosele

"Sunt de vină cei care administrează fondurile de vânătoare, dar şi cei de la Ministerul Transporturilor, pentru că nu pun garduri acolo unde este întrerupt habitatul ursului. Cu garduri electrice, urşii nu ar mai veni. Şi, în completare, să vină cu subtraversări de şosea. De asemenea, nu am văzut niciodată şefi de post de poliţie din localităţile în care coboară ursul luând poziţie, să spună cine e vinovat, ce trebuie făcut. Şi ştiţi de ce? Pentru că sunt mulţi poliţişti, magistraţi, politicieni vânători. Fac un apel către MAI şi cer public să ne prezinte o listă cu toate incidentele petrecute între om şi urs şi rezultatul anchetei, cine a fost de vină. De câte ori am întrebat asta, nu am primit răspuns. A întrebat şi premierul asta, şi nici el nu a primit răspuns. În urma anchetei penale, se vede mereu că braconierii au fost de vină. Mai mult, cer MAI să facă publică lista cu braconierii din MAI, pentru că sunt foarte mulţi. De asta nici nu se ia atitudine! Observăm că mulţi poliţişti sunt lupi paznici la oi", a mai spus fostul senator.

"Măsuri urgente care trebuie luate în 30 de zile"

"FPAM îi cere premierului Cîţu să adopte un act normativ prin care să oblige Ministerul Mediului să ia măsuri urgente pentru oprirea incidentelor dintre om şi urs. Măsuri urgente care trebuie luate în maximum 30 de zile:

1: Obligarea administratorilor fondurilor de vânătoare să hrănească urşii în pădure. Ne amintim că avem fonduri europene pentru aşa ceva.

2. Să se instaleze garduri electrice pe potecile pe care coboară urşii în localităţi.

3. Să amplaseze sisteme de alarme care imită petarde în acele zone.

4. Să reloce urşii care coboară în localităţi în munţii în care nu sunt urşi, cum ar fi Munţii Banatului.

5. E foarte important asta: să se amenajeze imediat o rezervaţie după modelul celei de la Zărneşti, cu suprafaţă corespunzătoare. Asta poate face Ministerul Mediului. De multe ori s-a solicitat ca urşii să fie cumpăraţi din România, deci poate fi folosită şi ca zonă de carantină pentru cei care vor pleca în străinătate.

6. Premierul să dea un termen MAI pentru a stopa braconajul. E simplu. În Harghita şi Covasna se vinde carne de urs la colţ de stradă, poliţia poate interveni uşor. Dar nu se vrea!

7. Să se interzică prin lege vânzarea de trofee şi carne de urs şi de alte animale protejate.

8. Ministrul Transporturilor să ia măsuri pentru a se construi garduri electrice şi subtraversări unde habitatele animalelor au fost întrerupte.

9. Guvernul României să oblige administraţiile locale din zonele montane, unde urşii coboară în localităţi, să întocmească un ghid de prevenire a incidentelor om-urs, după modelul din SUA şi Canada, unde oamenii care au case în pădure, să aibă garduri electrificate, alarme care imită petarde, să aibă câini ciobăneşti şi spray anti-urs. Şi problema este rezolvată privind prevenţia", a mai declarat Marius Marinescu.

"FPAM va cere procedură de infringement"

"În situaţia în care Guvernul va promova OUG prin care împuşcă urşii în 24 sau 48 de ore de la incident, OUG-ul va încălca directiva europeană 92/42 GTE cu privire la urs ca specia protejată, iar FPAM va cere Comisiei Europene să bage România în procedură de infringement", a concluzionat acesta.