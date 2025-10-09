FOTO Pahar cu urme de ruj din care a băut Jacqueline Kennedy, nespălat de peste 50 de ani. Unde a fost expus

Obiectul, încărcat de istorie și legendă, se află astăzi expus la prestigiosul Hotel Raffles Le Royale din Phnom Penh, Cambodgia, în același loc unde fosta Primă Doamnă a Statelor Unite a fost cazată în anii ’60.

În anul 1967, la 4 ani după asasinarea soțului ei, președintele John F. Kennedy, Jacqueline Kennedy a mers într-o vizită în Cambodgia.

Cea mai cunoscută văduvă din lume a ajuns în capitala Phnom Penh și nu exista nicio îndoială privind locul în care va fi găzduită, respectiv: Hotel Le Royal, cea mai elegantă adresă din capitală, scrie CNN.

Hotelul încă păstrează paharul din care a băut Jacqueline un cocktail special

Arc peste timp, după zeci de ani, hotelul păstrează, într-un muzeu, un pahar cu de picior lung din care Jacqueline a băut un cocktail făcut special pentru ea: Femme Fatale.

Deschis în anul 1929 și inaugurat de regele Sisowath Monivong și pentru a marca vizita fostei Prime Doamne, barmanul hotelului a realizat un cocktail special: Femme Fatale.

Făcut din coniac, șampanie și crème de fraise, decorat cu o floare de frangipani și servit într-un pahar cu picior lung, cocktailul este efervescent și elegant, pentru a te proteja de căldura și umezeala din Phnom Penh. 40 de ani mai târziu, Femme Fatale este în continuare în meniul barului.

Dar povestea nu se oprește aici. După războiul civil devastator din Cambodgia, o mare parte din obiectele prețioase ale hotelului au fost uitate.

Cum a fost descoperit paharul din care a băut Jacqueline Kennedy

Când hotelul a fost cumpărat de grupul Raffles în anul 1996, un angajat ar fi descoperit chiar paharul din care Jacqueline Kennedy a băut cocktailul. Paharul a fost recunoscut după urma de ruj rămasă pe margine. Astfel, l-a salvat în timpul lucrărilor de renovare. Astăzi, acel pahar, alături de câteva poze din călătoria fostei Prime Doamne la Phnom Penh, sunt expuse într-o vitrină din fața Elephant Bar.

Foto

Sursa foto - captură Facebook

Hotelul are chiar și o ”Suită Kennedy”, unde un portret al acesteia a fost pus deasupra lenjeriilor albe imaculate și a podelelor din gresie răcoroasă.

Jacqueline Kennedy: De la Primă Doamnă, la celebritate mondială

”Eu numesc acea perioadă a ei drept una de tranziție”, spune Elizabeth J. Natalle, autoarea volumului Jacqueline Kennedy and the Architecture of First Lady Diplomacy, cu privire la perioada dintre plecarea din Casa Albă și recăsătorie.

Jacqueline Kennedy era, probabil, în acel moment, cea mai faimoasă și urmărită femeie de pe planetă. Însoțită în călătoria din Cambodgia de David Ormsby-Gore, un aristocrat britanic și fost ambasador în SUA, Jacqueline a vizitat complexul Angkor Wat, aflat pe lista UNESCO, în nordul țării. Chiar dacă și-au ținut relația departe de ochii publicului, scrisori scoase la licitație după moartea lor au arătat profunzimea iubirii lor și că Jacqueline a refuzat cererea în căsătorie a lui Ormsby-Gore.

Jacqueline ar fi suferit de tulburare de stres post-traumatic nediagnosticată după ce a asistat la asasinarea soțului său

Natalle consideră că Jacqueline suferea de tulburare de stres post-traumatic nediagnosticată după ce a asistat la asasinarea soțului său. Chiar dacă se temea să călătorească într-un convoi cu mașini decapotabile, asemănătoare celui în care se afla pe 22 noiembrie 1963, a acceptat să o facă ca un gest de bunăvoință de prințul Sihanouk.

De și nu era politician, Jacqueline Kennedy făcea o formă aparte de influență, evidențiază Natalle. Ca văduvă, avea o demnitate respectată. De asemenea, lipsa unui rol oficial îi oferea neutralitate.

”Puterea soft” a lui Jacqueline Kennedy

”Puterea soft este antidotul politicii militare și al diplomației oficiale. Primele doamne au o credibilitate aparte tocmai pentru că nu fac parte din guvern, nu au un rol oficial și nu sunt menționate în Constituție.”, a spus Natalle.

Vizita în Cambodgia a fost o provocare, pentru că nu existau zboruri directe între SUA și Cambodgia, o realitate valabilă și astăzi. În cele din urmă, a zburat cu un avion comercial până la Bangkok. De acolo a fost transportată la Phnom Penh cu un avion C54 al Forțelor Aeriene ale Statelor Unite, care primise permisiunea specială de aterizare.