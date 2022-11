Fotbalist care a evoluat la FC Voluntari, ''jucătorul meciului'' Tunisia - Danemarca, la CM 2022 din Qatar - Foto / Video

"Sunt mulţumit de primul meu meci la Cupa Mondială, dar cel mai important lucru este rezultatul echipei. Sunt mulţumit de jocul oferit şi sperăm să continuăm la fel de bine şi împotriva Australiei. Ştiam că va fi greu împotriva Danemarcei, dar nu am venit aici să remizăm, chiar am venit să obţinem un rezultat. Am avut şanse, dar până la urmă, suntem mulţumiţi şi cu un scor egal", a spus acesta.



El a mulţumit suporterilor tunisieni, veniţi în număr destul de mare pe stadion, pentru atmosfera creată.

"Este Cupa Mondială, nu o competiţie minoră, este cea mai importantă din fotbal. Cu fanii pe care îi avem aici în Qatar este incredibil. Este important să le arătăm că avem această determinare şi că vrem să dăm totul pentru Tunisia şi pentru suporteri. Le mulţumim mult", a spus Laidouni.



Tunisia nu a trecut până acum de faza grupelor la cele cinci participări anterioare la Cupa Mondială, în timp ce Danemarca a ratat o singură dată ieşirea din grupe la cinci participări.



Selecţionatele Danemarcei şi Tunisiei au terminat la egalitate, 0-0, marţi, pe Education City Stadium din Doha, într-un meci din Grupa D a Cupei Mondiale de fotbal din Qatar.



Danemarca, semifinalistă anul trecută la EURO 2020, a dominat jocul, dar Tunisia a avut o evoluţie foarte bună şi nu i-a oferit prea multe şanse echipei conduse din teren de Eriksen.

Federaţia internaţională de fotbal (FIFA) ne-a obligat să nu purtăm banderola curcubeu, a regretat olandezul Davy Klaassen după victoria selecţionatei ţării sale în faţa Senegalului (scor 2-0), luni la Doha, într-o partidă din cadrul Grupei A a Cupei Mondiale 2022.



"Nu a jucat un rol important (în derularea meciului). Dar de fapt am fost nevoiţi să nu purtăm banderola pentru că nu am vrut să începem cu cartonaş galben. Suntem în continuare în spatele comunicatului de presă (al federaţiei olandeze - n.red.), dar cred că FIFA ne-a obligat să nu o purtăm", a declarat Klaassen.



"A fost o alegere dificilă, dar a trebuit să o facem", a adăugat autorul celui de-al doilea gol al olandezilor.



Antrenorul său, Louis van Gaal, nu mai vrea să răspundă la întrebări de natură politică, dar "un lucru este clar, nu vom purta banderola dacă primim cartonaş galben". "Cred că ar trebui să se întrebe dacă aceasta este o decizie corectă a FIFA, cred că puteţi da un răspuns la această întrebare", a subliniat selecţionerul Olandei.



"Suntem aici pentru a deveni campioni mondial, de aceea nu facem asta", a adăugat Louis van Gaal, care a obţinut luni a 38-a sa victorie la cârma naţionalei ţării sale, un record pentru un selecţioner al Olandei.



Van Gaal, în vârstă de 71 de aani, a depăşit cu această ocazie precedentul record pe care îl împărţea cu Dick Advocaat (37 de victorii).



Cele şapte selecţionate europene care plănuiseră să poarte o banderolă curcubeu "OneLove" împotriva discriminării la Cupa Mondială din Qatar au renunţat luni, în faţa ameninţării cu "sancţiuni sportive".



"FIFA a fost foarte clară, va impune sancţiuni sportive dacă căpitanii noştri poartă banderole pe teren. Ca federaţii naţionale, nu le putem cere jucătorilor noştri să rişte sancţiuni sportive, inclusiv cartonaşe galbene", au scris cele şapte federaţii, scrie Agerpres.

Jucătorii din Ţările de Jos şi-au exprimat dezamăgirea faţă de decizia FIFA de a interzice purtarea banderolei One Love la Campionatul Mondial din Qatar.

