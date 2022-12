Fotbal: Românul Olimpiu Moruțan, cele mai multe pase decisive din Serie B

Românul Olimpiu Moruțan are cele mai multe pase decisive în Serie B.

Clujeanul Olimpiu Moruţan (23 de ani), de la formaţia italiană Pisa, este fotbalistul cu cele mai multe pase decisive (şapte), în turul Serie B. Competiția este divizia a doua a campionatului Italiei, internaţionalul român fiind la egalitate cu Luca Tremolada, de la Modena, scrie marţi TuttoMercatoWeb, citat de Agerpres.



Mijlocaş ofensiv Olimpiu Moruţan s-a transferat la începutul lunii august 2022 de la Galatasaray la Pisa, care are ca obiectiv promovarea în Serie A. În afara celor şapte pase decisive, Moruţan are şi patru goluri în cele 17 meciuri disputate în campionat pentru actuala sa echipă.



Pisa, la care mai joacă doi internaţionali români, Adrian Rus şi Marius Marin, este pe poziţia a 5-a a clasamentului, cu 29 de puncte. Printre jucătorii cu 3 assist-uri în prima jumătate a sezonului din Serie B este românul Valentin Mihăilă, de la Parma.

Moruțan se bucură de fotbal în Italia

„Am început să joc bine, să marchez, să dau pase de gol. Îmi place că aici mă bucur de fotbal, de meciurile pe care le am, vreau să o țin tot așa. M-am acomodat repede, eu nu am probleme de adaptare. Mă bucur că îi am și pe Marius și Adrian cu mine.

Nu am un program deosebit. Dimineața beau cafeaua, mănânc, apoi vine ora de antrenament. Ne pregătim după amiază, așa că nu este timp decât să ne concentrăm la fotbal. Serie B este un campionat dificil, tactic, agresiv. Aici trebuie să ai forță. Eu sper să promovăm în Serie A, de aceea am și ales acest club, pentru un obiectiv îndrăzneț”, a declarat Moruțan, pentru Prosport.

