CFR Cluj și-a aflat adversara în play-off-ul Conference League. Dan Petrescu: E plin de brazilieni acolo

Este vorba despre echipa Pafos FC din Cipru, care a învins-o clar pe ŢSKA 1948 Sofia, cu 4-0, după prelungiri, joi seara, pe teren propriu, în manşa a doua a turului al treilea preliminar. După 1-2 la Sofia, Pafos FC a reuşit să trimită meciul de acasă în prelungiri, prin golul marcat de Derrick Luckassen (90+7), în contextul în care bulgarii evoluau din prima repriză în zece.

Jaja (94), Anderson Silva (100) şi autogolul lui Reian Daskalov (118) au adus calificarea lui Pafos în play-off. Mijlocaşul român Vlad Dragomir a fost integralist la Pafos.

CFR Cluj, calificată în play-off-ul Conference League

De asemenea, CFR Cluj s-a calificat în play-off-ul Conference League la fotbal, după ce a învins echipa israeliană Maccabi Petah Tikva cu scorul de 1-0 (0-0), joi seara, pe stadionul Dr. Constantin Rădulescu din Cluj-Napoca, în manşa a doua a turului al treilea preliminar. Unicul gol al meciului a fost reuşit de Anton Kresic (50). CFR Cluj a câștigat și prima manșă cu același scor. Dan Petrescu, antrenorul CFR Cluj, a făcut mai multe declarații despre echipa Pafos FC.

”E plin de brazilieni acolo. Ştiu că au vrut să cumpere jucători de la noi cu două milioane. Înseamnă că au bani!”

”A fost cel mai important meci din acest sezon. Ştiam că va fi cel mai greu meci de până acum! Maccabi s-a antrenat mai mult în această perioadă. Antrenorul lor mi-au spus că au avut probleme cu războiul în Israel, dar s-au antrenat în Bulgaria, apoi au venit în România. Au arătat chiar mai bine azi decât în tur şi ne-au pus probleme mai multe decât în tur. Au ţinut bine de minge, au pasat bine, dar per total sunt mulţumit de echipa mea, de rezultat. E o victorie importantă pentru club. E important că CFR începe să nu mai ia gol. În Europa, pentru că în campionat avem probleme.

Sunt convins că play-off-ul e total diferit. Cu Pafos cred că se va juca. E plin de brazilieni acolo. Ştiu că au vrut să cumpere jucători de la noi cu două milioane. Înseamnă că au bani! Patronul e din Rusia, au investit mulţi bani şi vor să ia campionatul în Cipru. Mă bucur că am mers mai departe şi în 4 meciuri din Europa nu am luat gol. Azi, Korenica a făcut cel mai bun meci al lui, dar a ratat mult. E o achiziţie foarte bună şi îmi place foarte mult. Eu am văzut pe tabletă că a fost penalty la Bîrligea. A fost puţin haos în prima repriză. Am fi meritat şi nişte cornere, dar bine că a văzut henţul din care s-a dat golul lui Kresic

Golgheterii au plecat, practic cei mai buni jucători ai CFR-ului au plecat.

[n.red întrebat dacă Muhar a plecat?] Da. N-aţi văzut? Muhar n-a făcut cel mai bun meci al lui. Capul lui a fost numai la plecare. Dar nu avem ce să-i reproşăm, a marcat golul din tur şi a participat la faza golului de azi. Ne-a ajutat. Eu sunt în dificultate acum pentru că trebuie să găsesc jucător ca Muhar şi Otele. Golgheterii au plecat, practic cei mai buni jucători ai CFR-ului au plecat.

Sava? Marele lui avantaj e că era jucător U21. Acum, Otto este under. Vedem dacă putem să-l băgăm în campionat. Popa nu este under, dar este un portar bun, chiar dacă n-a apărat un an la Torino. O să facem un meci amical să vedem în ce formă se află”, a declarat Dan Petrescu, după meci.

