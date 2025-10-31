€ 5.0856
Data actualizării: 00:08 31 Oct 2025 | Data publicării: 00:04 31 Oct 2025

Fostul rege al Spaniei, Juan Carlos, neagă o presupusă aventură cu Prințesa Diana: ”Era rece și distantă”
Autor: Andrei Itu

Fostul rege al Spaniei, Juan Carlos, neagă o aventură cu Prințesa Diana: "Era rece și distantă"
 

Fostul monarh al Spaniei, Juan Carlos, a negat că ar fi avut o aventură cu prințesa Diana, pe care a numit-o ”rece și taciturnă”.

În memoriile încă nepublicate ale sale, fostul rege al Spaniei a subliniat că nu s-a întâmplat nimic între el și Prințesa Diana, în cadrul vizitelor acesteia la reședința sa de vară din Mallorca.

”Rece, taciturnă, distantă, cu excepția prezenței paparazzilor”

”Rece, taciturnă, distantă, cu excepția prezenței paparazzilor”, este descrierea pe care i-a făcut-o Dianei în cartea ”Reconciliation”, ce urmează să fie publicată, săptămâna viitoare, în Franța.

Se zvonea că Juan Carlos ar fi sedus-o pe Prințesă la Palatul Marivent, reședința de vară a familiei regale spaniole din Palma de Mallorca. Acolo, ea i-a însoțit pe Prințul Charles de atunci și pe copiii lor, William și Harry, în patru vizite estivale, desfășurate în anii 1986, 1987, 1988 și 1990.

Speculații despre numeroase aventuri cu zeci de femei

Zvonurile mai spun că Juan Carlos a avut relații cu zeci de femei în afara căsătoriei sale cu Regina Sofia de atunci. Ar fi avut aventuri cu numeroase actrițe și aristocrate spaniole.

Relația sa cu Corinna zu Sayn-Wittgenstein-Sayn, o femeie de afaceri și femeie din înalta societate, a jucat un rol major în hotărârea sa de a abdica în favoarea fiului său, Felipe al VI-lea, în anul 2014. Aventura a devenit publică după un safari nereușit la vânătoare de elefanți.

”Un pic prea atent”


Prințesa Diana nu a vorbit niciodată public despre speculații, deși se zice că l-a considerat ”un pic prea atent”. Andrew Morton, biograful ei, a citat-o ​​numindu-l pe Juan Carlos ”un bărbat foarte libidinos”.

”M-am simțit inconfortabil fiind lăsată singură cu el într-o cameră, deși vă pot asigura că nu s-a întâmplat nimic”, le-a zis prințesa prietenilor după o vizită la Mallorca, potrivit cărții lui Morton, ”Ladies of Spain”.

Juan Carlos a plecat din Spania și s-a mutat la Abu Dhabi în 2020 fără regina Sofia, după ce afacerile sale financiare și fiscale au fost investigate de procurorii de la Curtea Supremă a Spaniei, scrie The Telegraph.

Vezi și - Juan Carlos I, fostul rege al Spaniei, explică exilul din 2020

fostul rege al spaniei juan carlos
printesa diana
