Juan Carlos I, fostul rege al Spaniei, explică exilul din 2020

Juan Carlos I a afirmat că a plecat în exil în Emiratele Arabe Unite în anul 2020, pe fondul suspiciunilor de corupţie, pentru a-şi "ajuta" fiul şi moştenitorul, Felipe al VI-lea. Declaraţia a fost făcută într-un interviu pentru revista Le Figaro Magazine. Interviul a fost publicat miercuri, cu câteva zile înainte de apariţia memoriilor sale, transmite AFP.

Ajuns la conducerea statului în anul 1975, după moartea dictatorului Franco, care îl desemnase ca fiind succesor, regele Juan Carlos I a fost o figură majoră pe scena internaţională, apreciată şi respectată zeci de ani pentru rolul său în revenirea democraţiei în Spania.

De ce i s-a prăbușit popularitatea regelui Juan Carlos I

Însă popularitatea sa s-a prăbuşit în urma mai multor scandaluri personale, printre care cel puţin o relaţie extraconjugală, dar şi a dezvăluirilor cu privire la stilul său de viaţă luxos în Spania începând din 2012.

Juan Carlos a abdicat în 2014 în favoarea fiului său Felipe al VI-lea, care ulterior s-a distanţat de el. Fostul monarh trăieşte în Emiratele Arabe Unite din 2020.

"Pentru a-mi ajuta fiul, am căutat un loc unde jurnaliştii din ţara mea să nu poată veni să mă găsească uşor", a mărturisit fostul rege, în vârstă de 87 de ani, ale cărui memorii vor fi publicate în Franţa pe 5 noiembrie (editura Stock).

"Ultima dată când un jurnalist spaniol a venit, autorităţile locale l-au trimis la închisoare. A trebuit să intervin ca să fie eliberat", a povestit el pentru Le Figaro Magazine.

Juan Carlos s-a stabilit la Abu Dhabi

Juan Carlos a părăsit Spania pentru a se stabili la Abu Dhabi, în contextul în care o anchetă judiciară fusese deschisă împotriva sa.

Axată pe suspiciuni de corupţie şi spălare de bani, această anchetă a fost clasată în martie 2022 de justiţia spaniolă. Alte două anchete deschise ulterior au fost de asemenea, clasate, în principal din cauza prescrierii faptelor şi a imunităţii de care se bucura în calitate de şef al statului.

Juan Carlos își apără rolul în tranziția Spaniei

În cadrul acestui interviu, Juan Carlos îşi apără şi rolul crucial în tranziţia Spaniei către democraţie. "Democraţia spaniolă nu a căzut din cer", a evidențiat el.

"Le-am redat libertatea spaniolilor instaurând democraţia, dar eu însumi nu am putut niciodată să mă bucur de această libertate", notează fostul monarh în memoriile sale.

De asemenea, Juan Carlos îşi justifică, hotărârea de a-i acorda în anul 2012 Ordinul Lâna de Aur, cea mai înaltă distincţie spaniolă, fostului preşedinte francez Nicolas Sarkozy, aflat în prezent în închisoare la Paris. Sarkozy a fost găsit vinovat de participarea la o organizaţie infracţională legată de presupusa finanţare a campaniei sale electorale din anul 2007 de către fostul dictator libian Moammar Gaddafi.

Distincţia, a explicat Juan Carlos, i-a fost oferită lui Sarkozy "în semn de recunoştinţă pentru ajutorul decisiv pe care l-a acordat Spaniei în lupta împotriva teroriştilor ETA", organizaţia separatistă bască dizolvată în 2018, scrie Agerpres.