€ 5.0890
|
$ 4.3632
|
 
Data publicării: 19:12 20 Oct 2025

Fostul premier italian, avertisment asupra viitorului UE: Ce ar putea duce la sfârşitul blocului
Autor: Elena Aurel

eu-flag-uniunea-europeana-steag_74780800 Sursa foto: https://www.freepik.com/, @fabrikasimf
 

Fostul premier italian Matteo Renzi a avertizat că o victorie a extremei drepte la alegerile prezidențiale care vor avea loc în Franța, în 2027, ar putea marca sfârșitul Uniunii Europene așa cum o știm.

O victorie a extremei drepte la alegerile prezidenţiale din Franţa preconizate să aibă loc în 2027 ar însemna "sfârşitul Uniunii Europene aşa cum o cunoaştem", a avertizat luni fostul prim-ministru italian Matteo Renzi, citat de EFE şi Agerpres. 

Renzi a lansat acest avertisment chiar dacă personal consideră că "nu extrema dreaptă" este cea mai mare problemă cu care se confruntă Europa la ora actuală. Potrivit lui, ascensiunea acestei ideologii este o simplă "consecinţă" a principalului conflict cu care se confruntă UE.

"Problema pe care o avem este blocarea visului european (...), a Europei ca loc al păcii, al prosperităţii, un loc în care războaiele au fost eradicate", a declarat Matteo Renzi în cadrul unei intervenţii la forumul internaţional World in Progress, de la Barcelona.

Renzi, care a participat la aceeaşi masă rotundă cu Josep Borrell, fostul înalt reprezentant al UE pentru politica externă şi de securitate, a afirmat că în prezent "Europa s-a blocat ea însăşi, iar birocraţia a luat locul politicii", existând o problemă importantă de "supra-reglementare".

Pe acest fundal, "extrema dreaptă are posibilitatea de a înregistra o creştere incredibilă în urma greşelilor noastre", a afirmat fostul prim-ministru al Italiei între 2014 şi 2016.

În acest context, Renzi s-a referit la situaţia din Franţa, pe care o consideră "adevăratul bolnav al Europei", având în vedere instabilitatea politică din această ţară, cu trei prim-miniştri într-un an şi dificultăţi majore în aprobarea bugetului pentru 2026.

"Dacă (la alegerile prezidenţiale din 2027) vor câştiga Jordan Bardella sau Marine Le Pen, ar fi sfârşitul Uniunii Europene aşa cum o cunoaştem", a prezis el.

În opinia sa, pentru a evita acest rezultat, "stânga radicală nu este răspunsul" şi că "singura cale" este "crearea unei noi posibilităţi în centru-stânga", care să ducă la devansarea "lui Bardella sau Le Pen" în turul doi.

Evocând jaful de duminică de la Muzeul Luvru din Paris, Matteo Renzi a afirmat: "Este foarte trist, dar exact asta s-a întâmplat şi cu marile valori europene în ultimii 20 de ani în politică".

În cadrul acestui panel, Borrell a subscris ideilor expuse de Renzi, spunând că, dacă extrema dreaptă reprezentată de Le Pen ar câştiga, "proiectul european ar fi putea fi grav afectat".

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

franta
Matteo Renzi
alegeri prezidentiale
uniunea europeana
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 6 minute
Scandalul pensiilor magistraților acoperă adevăratul pericol pentru judecători
Publicat acum 43 minute
Fetiță de 9 ani dispărută din București! Poliția cere ajutorul urgent al cetățenilor
Publicat acum 57 minute
Fostul judecător CCR Petre Lăzăroiu și-a dezvăluit pensia
Publicat acum 1 ora si 12 minute
Revoluție în medicină: un implant ocular face posibil ca orbii să-și recapete vederea
Publicat acum 1 ora si 18 minute
Ilie Bolojan, reacție după decizia CCR
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 18 Oct 2025
Toate sigiliile de la contoarele de gaz ar putea fi schimbate. Autoritățile recunosc: "Singurul rol era să stopeze furtul"
Publicat acum 23 ore si 17 minute
Ministrul luat în calcul, de la Cotroceni, să-l înlocuiască pe Bolojan: Va fi o lovitură gravă
Publicat pe 18 Oct 2025
Avocata Vasilica Enache a murit în blocul din Rahova. O rudă spune că explozia a avut loc în apartamentul ei
Publicat acum 8 ore si 0 minute
Pensiile magistraților: CCR a luat decizia. Se confirmă scenariul remarcat de DCNews
Publicat pe 18 Oct 2025
Regele Charles face un pas istoric. Nu s-a mai întâmplat de 500 de ani
 
esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close