Fostul premier italian, avertisment asupra viitorului UE: Ce ar putea duce la sfârşitul blocului

O victorie a extremei drepte la alegerile prezidenţiale din Franţa preconizate să aibă loc în 2027 ar însemna "sfârşitul Uniunii Europene aşa cum o cunoaştem", a avertizat luni fostul prim-ministru italian Matteo Renzi, citat de EFE şi Agerpres.



Renzi a lansat acest avertisment chiar dacă personal consideră că "nu extrema dreaptă" este cea mai mare problemă cu care se confruntă Europa la ora actuală. Potrivit lui, ascensiunea acestei ideologii este o simplă "consecinţă" a principalului conflict cu care se confruntă UE.



"Problema pe care o avem este blocarea visului european (...), a Europei ca loc al păcii, al prosperităţii, un loc în care războaiele au fost eradicate", a declarat Matteo Renzi în cadrul unei intervenţii la forumul internaţional World in Progress, de la Barcelona.



Renzi, care a participat la aceeaşi masă rotundă cu Josep Borrell, fostul înalt reprezentant al UE pentru politica externă şi de securitate, a afirmat că în prezent "Europa s-a blocat ea însăşi, iar birocraţia a luat locul politicii", existând o problemă importantă de "supra-reglementare".



Pe acest fundal, "extrema dreaptă are posibilitatea de a înregistra o creştere incredibilă în urma greşelilor noastre", a afirmat fostul prim-ministru al Italiei între 2014 şi 2016.



În acest context, Renzi s-a referit la situaţia din Franţa, pe care o consideră "adevăratul bolnav al Europei", având în vedere instabilitatea politică din această ţară, cu trei prim-miniştri într-un an şi dificultăţi majore în aprobarea bugetului pentru 2026.



"Dacă (la alegerile prezidenţiale din 2027) vor câştiga Jordan Bardella sau Marine Le Pen, ar fi sfârşitul Uniunii Europene aşa cum o cunoaştem", a prezis el.



În opinia sa, pentru a evita acest rezultat, "stânga radicală nu este răspunsul" şi că "singura cale" este "crearea unei noi posibilităţi în centru-stânga", care să ducă la devansarea "lui Bardella sau Le Pen" în turul doi.



Evocând jaful de duminică de la Muzeul Luvru din Paris, Matteo Renzi a afirmat: "Este foarte trist, dar exact asta s-a întâmplat şi cu marile valori europene în ultimii 20 de ani în politică".



În cadrul acestui panel, Borrell a subscris ideilor expuse de Renzi, spunând că, dacă extrema dreaptă reprezentată de Le Pen ar câştiga, "proiectul european ar fi putea fi grav afectat".