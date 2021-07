FNA a sesizat Comisia Europeană cu privire la politicile naţionale antidrog. Lazăr: Am aşteptat prea mult!

"Pentru ca! Antidrog însemna responsabilitate la nivelul Uniunii Europene, înseamna determinare si implicare la nivelul statelor membre!Pentru ca!Suntem stat membru al UE, am semnat un Tratat de Aderare, trebuie sa respectam principiile si valorile UE, vrem sa nu mai avem MCV si sa aderam integral la Spatiul Schengen!

Pentru ca! Guvernele de dupa momentul aderarii, nu respecta decat partial obligatiile asumate, pentru ca autoritatile romane considera ca sunt suverane si nu mai au nici-o obligatie, consideram ca a venit momentul sa INTELEAGA ca in raport de UE ca stat membru, nu merge cu grandomanii si autosuficienta persoanala. Romania nu este pe persoana fizica.

Pentru ca am asteptat 1 an, am dat dovada de toata rabdarea sa vedem o Strategie Nationala Antidrog, Plan de Actiune, Program National, Program de Interes National adoptate de Guvern.

Pentru ca am asteptat prea mult, astazi am trimis d-nei Charmaine Hili, consilierul presedintelui Comisiei Europene - Ursula von der Leyen , pe zona de afaceri interne si securitate europeana spre analiza si informare atat preseditelui CE cat si comisarul Ylva Johansson - Afaceri Interne, invederarile FNA, CIADO, UPSV, FNAP-IP Bucuresti, A.C. Dracula, EDU-360, privind politicile nationale antidrog.

Fie ca vorbim de Guvernul României, Ministerul Afacerilor Interne, Romania, noi am fost de buna credinta, am comunicat, am invederat acestora problemele privind Strategia Nationala Antidrog. Dumnealor au considerat desuet Tratatul de Aderare, Capitolul 24 JAI si societatea civila antidrog nerelevanta", transmite Gigel Lazăr, preşedintele Federaţiei Neguvernamentale Antidrog.

***

"Suntem profund dezamagiti de Ministerul Tineretului și Sportului, Ministerul Justiției, Ministerul Sănătăţii - România ca in pofida faptului ca au primit solicitarea de avizare a Strategiei Nationale Antidrog 2021-2025 inca din luna mai 2021, din parttea Ministerul Afacerilor Interne, Romania, nu au considerat necesar sa respecte termenul legal de 30 zile si sa trimita avizul.

Speram ca premierul Florin Cîţu sa inteleaga gravitatea intarzierii adoptarii Strategiei atat in contextul MCV dar si Schengen de catre Guvernul pe care-l conduce. Culmea ironiei macabre, tocmai ministerele ce au ca responsabilitati prevenirea, tratarea, alternativele la consum, gestionarea legislatie in materie. Chiar ne consideram un stat membru UE sau unul din zona Americii de Sud? Noi, ca si societate civila ne-am adresat ministerelor solicitand urgentarea daca nu au adnotari de facut. Din pacate...", transmitea, anterior, Gigel Lazăr, preşedintele Federaţiei Neguvernamentale Antidrog.