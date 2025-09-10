Flotila Gretei Thunberg cu ajutoare pentru Gaza, atacată din nou de drone. Autoritățile dau explicații halucinante

O navă umanitară din flotila Global Sumud, care transportă ajutoare spre Gaza, a fost lovită marți de un atac cu drone în apele Tunisiei - al doilea incident de acest tip raportat în doar 24 de ore, potrivit organizatorilor.

Flotila internațională Global Sumud, aflată în drum spre Gaza cu ajutoare umanitare, a raportat marți seara un nou incident. Una dintre nave, Alma, ancorată în apele teritoriale ale Tunisiei, a fost lovită de un atac cu drone - al doilea astfel de episod semnalat în mai puțin de o zi, potrivit agenției dpa.

Vasul Alma a fost afectat la nivelul punții superioare, unde s-a produs un incendiu. Flăcările au fost stinse rapid, iar nici pasagerii și nici membrii echipajului nu au suferit răni, au precizat organizatorii. Grupul a publicat miercuri în mediul online imagini video care arată momentul în care un obiect luminos lovește nava, urmat de izbucnirea incendiului. Un al doilea material prezintă distrugerile vizibile la bord.

Global Sumud, al cărui nume înseamnă „rezistență” în arabă, a pornit săptămâna trecută din Barcelona. La bord se află sute de activiști, printre care și militanta suedeză Greta Thunberg. Obiectivul este traversarea blocadei impuse de Israel pentru a livra provizii vitale locuitorilor din Fâșia Gaza, unde lipsa alimentelor, apei și medicamentelor devine tot mai acută.

"Aceste atacuri repetate au loc în timpul agresiunii mai intense a Israelului împotriva palestinienilor din Gaza"

"Aceste atacuri repetate au loc în timpul agresiunii mai intense a Israelului împotriva palestinienilor din Gaza şi sunt o încercare orchestrată de a distrage şi devia misiunea noastră. Global Sumud Flotilla continuă fără să se descurajeze. Voiajul nostru paşnic pentru a sparge asediul ilegal al Israelului asupra Fâşiei Gaza şi pentru solidaritate nezdruncinată cu oamenii de acolo merge înainte cu hotărâre", se arată în declarația organizației.

Acest episod survine după un atac similar petrecut cu o zi înainte, când nava Family a fost vizată tot în largul Tunisiei. Și atunci pasagerii au scăpat nevătămați, dar incendiul izbucnit a produs pagube pe puntea principală și în spațiile de depozitare.

În timp ce organizatorii susțin că ambele incidente au fost provocate de drone, autoritățile tunisiene au oferit o altă explicație pentru primul atac: un incendiu izbucnit accidental, după ce o vestă de salvare a luat foc de la o țigară, potirvit Agerpres.

