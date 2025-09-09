Flotila Gretei Thunberg cu ajutoare pentru Gaza ar fi fost atacată de o dronă. Autoritățile tunisiene neagă acuzațiile și au început ancheta

Flotila cu ajutoare pentru Gaza, susținută de Greta Thunberg, ar fi fost lovită de o dronă, însă Tunisia respinge acuzațiile și a deschis o anchetă.

Autoritățile din Tunisia au respins zvonurile conform cărora una dintre navele cu destinația Gaza, la bordul căreia se aflau ajutoare și activiști pro-palestinieni, inclusiv Greta Thunberg, ar fi fost ținta unui atac cu dronă, transmite BBC.

Flota, coordonată de organizația Global Sumud Flotilla (GSF), a acuzat că o ambarcațiune aflată sub pavilion portughez a fost lovită în timp ce staționa lângă portul Sidi Bou Said. Potrivit lor, cei șase oameni aflați la bord, pasageri și echipaj, nu au fost răniți.

Un reprezentant al Gărzii Naționale tunisiene a transmis agenției AFP că „nu a fost detectată nicio dronă” în zonă și că ancheta continuă.

Dacă ipoteza atacului se confirmă, acesta ar reprezenta „un atac şi o agresiune împotriva Tunisiei şi a suveranităţii tunisiene”

Misiunea umanitară, pornită săptămâna trecută din Barcelona, a ajuns în Tunisia duminică. Reprezentanții GSF afirmă că atacul s-ar fi produs în apele tunisiene, iar incendiul declanșat a distrus parțial puntea principală. În înregistrări publicate pe Instagram, aceștia au susținut că un „dispozitiv incendiar” a generat flăcările, dar echipajul a reușit să le stingă.

Contactat de postul Mosaique FM, același purtător de cuvânt al Gărzii Naționale a subliniat, citat de Reuters, că relatările privind dronele „nu au niciun fundament real”. El a menționat că verificările inițiale arată că deflagrația a pornit chiar din interiorul navei.

În același timp, Francesca Albanese, raportor special al ONU pentru Drepturile Omului și rezidentă în Tunisia, a apărut în videoclipurile distribuite de GSF și a comentat că, dacă ipoteza atacului se confirmă, acesta ar reprezenta „un atac şi o agresiune împotriva Tunisiei şi a suveranităţii tunisiene”. Ea a scris pe platforma X că se află în portul Sidi Bou Said, unde „încearcă să afle adevărul împreună cu autorităţile locale”, potrivit BBC.

