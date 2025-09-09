Data publicării:

Flotila Gretei Thunberg cu ajutoare pentru Gaza ar fi fost atacată de o dronă. Autoritățile tunisiene neagă acuzațiile și au început ancheta

Autor: Tiberiu Vasile | Categorie: Stiri
Sursa foto: Agerpres
Sursa foto: Agerpres

Flotila cu ajutoare pentru Gaza, susținută de Greta Thunberg, ar fi fost lovită de o dronă, însă Tunisia respinge acuzațiile și a deschis o anchetă.

Autoritățile din Tunisia au respins zvonurile conform cărora una dintre navele cu destinația Gaza, la bordul căreia se aflau ajutoare și activiști pro-palestinieni, inclusiv Greta Thunberg, ar fi fost ținta unui atac cu dronă, transmite BBC.

Flota, coordonată de organizația Global Sumud Flotilla (GSF), a acuzat că o ambarcațiune aflată sub pavilion portughez a fost lovită în timp ce staționa lângă portul Sidi Bou Said. Potrivit lor, cei șase oameni aflați la bord, pasageri și echipaj, nu au fost răniți.

Un reprezentant al Gărzii Naționale tunisiene a transmis agenției AFP că „nu a fost detectată nicio dronă” în zonă și că ancheta continuă.

Dacă ipoteza atacului se confirmă, acesta ar reprezenta „un atac şi o agresiune împotriva Tunisiei şi a suveranităţii tunisiene”

Misiunea umanitară, pornită săptămâna trecută din Barcelona, a ajuns în Tunisia duminică. Reprezentanții GSF afirmă că atacul s-ar fi produs în apele tunisiene, iar incendiul declanșat a distrus parțial puntea principală. În înregistrări publicate pe Instagram, aceștia au susținut că un „dispozitiv incendiar” a generat flăcările, dar echipajul a reușit să le stingă.

Contactat de postul Mosaique FM, același purtător de cuvânt al Gărzii Naționale a subliniat, citat de Reuters, că relatările privind dronele „nu au niciun fundament real”. El a menționat că verificările inițiale arată că deflagrația a pornit chiar din interiorul navei.

În același timp, Francesca Albanese, raportor special al ONU pentru Drepturile Omului și rezidentă în Tunisia, a apărut în videoclipurile distribuite de GSF și a comentat că, dacă ipoteza atacului se confirmă, acesta ar reprezenta „un atac şi o agresiune împotriva Tunisiei şi a suveranităţii tunisiene”. Ea a scris pe platforma X că se află în portul Sidi Bou Said, unde „încearcă să afle adevărul împreună cu autorităţile locale”, potrivit BBC.

CITEȘTE ȘI: Greta Thunberg încearcă să intre în Fâșia Gaza

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Crăciunul mai devreme. Șeful statului spune că sărbătoarea vine cu bucurie, comerț, activitate, cultură și cântece
09 sep 2025, 11:28
Flotila Gretei Thunberg cu ajutoare pentru Gaza ar fi fost atacată de o dronă. Autoritățile tunisiene neagă acuzațiile și au început ancheta
09 sep 2025, 10:15
Semnătura lui Trump pe o scrisoare cu detalii obscene pentru Epstein, publicată de democrați - FOTO
09 sep 2025, 10:00
Locatarii unui bloc, terorizați de un melc care suna neîncetat noaptea la sonerie
09 sep 2025, 09:01
Cutremur în Grecia. Seism puternic resimțit. Primar: "Cutremurul a fost foarte intens"
09 sep 2025, 08:37
Kremlinul pune un „spion” în fiecare telefon nou. Ce este Max, noua aplicație cu care Putin vrea să înlocuiască WhatsApp
09 sep 2025, 08:58
ParintiSiPitici.ro
Sporește confuzia înaintea începutului de an școlar. „Mai bine țineți copiii acasă”, mesajul primit de mai mulți părinți. Marius Nistor: „Atragem atenția Guvernului Bolojan că școala nu va începe!”
07 sep 2025, 11:34
Curtea Supremă a SUA sprijină politica dură a lui Trump privind raidurile anti-imigrație
09 sep 2025, 09:19
Franța înregistrează a doua cea mai mare performanță istorică în vânzarea de arme
08 sep 2025, 19:37
Xi Jinping pune presiune pe țările BRICS. Ce le cere președintele Chinei
08 sep 2025, 18:50
Avertismentul lui Merz pentru Europa: Cucerirea Ucrainei este doar începutul
08 sep 2025, 18:39
Încă o iarnă în beznă? Ucrainenii, îndemnaţi să fie pregătiţi pentru întreruperi de curent din cauza atacurilor ruseşti
08 sep 2025, 18:25
Apelul lui Marine Le Pen în procesul deturnării de fonduri europene, programat cu un an înaintea prezidențialelor
08 sep 2025, 17:36
Viktor Orban vorbește de împărțirea în trei a Ucrainei: Soarta pare a fi pecetluită
08 sep 2025, 17:00
Guvernul Franței a căzut. Parlamentul l-a demis pe premierul Bayrou / Update: Macron, prima reacție / video
08 sep 2025, 17:07
Karol Nawrocki, manifest împotriva înstrăinării pământurilor poloneze. Președintele suveranist a fost ovaționat / video
08 sep 2025, 16:42
Comisia Europeană va propune al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Ce va include acesta
08 sep 2025, 16:08
„Ultimatumul” Regelui Charles pentru Prințul Harry
08 sep 2025, 15:51
Putin cere Dumei de Stat să denunțe Convenția pentru prevenirea torturii 
08 sep 2025, 15:08
Cine este „șoferul fantomă” care le-a dat bătăi de cap polițiștilor din Cehia: 6 ani s-au chinuit să-l prindă
08 sep 2025, 15:31
Răspunsul Rusiei la noile sancțiuni planificate de Trump și UE
08 sep 2025, 14:13
Crește bilanțul morților în urma atacului armat din Ierusalim, dintr-o stație de autobuz - UPDATE
08 sep 2025, 13:11
Trei copii, găsiți după ce au trăit aproape 4 ani în sălbăticie
08 sep 2025, 12:08
De ce pică, în această seară, cu adevărat, Guvernul lui Macron? Laura Chiriac descrie starea din Franța: O mare teamă că-n 10 septembrie se instalează haosul
08 sep 2025, 13:05
Guvernul francez, în colaps. Provocare uriașă pentru Macron
08 sep 2025, 10:17
Vladimir Putin, încă un pas pentru retragerea Rusiei din Convenția Europeană împotriva torturii
08 sep 2025, 10:15
Autocar cu turiști străini, accident grav în drum spre aeroportul din Barcelona 
07 sep 2025, 23:10
Viktor Orban spune că o victorie a partidelor Pro-UE în alegerile din 2026 ar aduce haos în Ungaria
07 sep 2025, 21:11
Donald Trump, pregătit să impună noi sancțiuni împotriva Rusiei. Mesajul trimisului special în Ucraina, Keith Kellogg
07 sep 2025, 20:50
Guvernul britanic a găsit unde să ducă migranții, după ce 1000 au sosit în țară într-o singură zi
07 sep 2025, 21:01
Rusia, cel mai mare atac aerian asupra Ucrainei. Chirieac: Şansele de pace sunt îndepărtate. Scopul lui Putin, acelaşi din februarie 2022
07 sep 2025, 19:54
A căzut internetul în Asia, după ce mai multe cabluri de sub Marea Roșie ar fi fost tăiate 
07 sep 2025, 19:34
Amendă de până la 1.000 de euro pentru purtarea unui obiect vestimentar, în Austria
07 sep 2025, 19:02
Decizia Rusiei după ce a fost presată de OPEC să crească producția de petrol în condițiile în care are dificultăți cu exportul 
07 sep 2025, 17:59
Casele la 1 euro din Italia, capcană? Un cuplu care a vrut să cumpere a fost salvat de un avocat care le-a tradus documentele
07 sep 2025, 17:47
Satul care a doborât recordul pentru cel mai lung șir de ștrudele. Și nu e din Austria
07 sep 2025, 18:05
Omagiul adus de foștii angajați ai lui Giorgio Armani. Cum l-au numit pe designerul italian
07 sep 2025, 17:26
Ucraina a atacat conducta Drujba, care transportă petrol în Ungaria și Slovacia
07 sep 2025, 16:09
Fotografia controversată postată de un medic pe un site de întâlniri. A fost exclus definitiv din profesie
07 sep 2025, 15:34
Un adolescent italian mort în 2006 a devenit primul sfânt catolic din generaţia "milenialilor"
07 sep 2025, 13:31
Premierul Japoniei a demisionat
07 sep 2025, 12:54
Putin și Xi discută despre viața până la 150 de ani. Ingineria umană și viitorul spre nemurire. Bogdan Chirieac: Cei doi se cred Dumnezei
07 sep 2025, 13:34
Aryna Sabalenka, liderul clasamentului mondial de tenis, se relaxează în Mykonos: Vacanță de lux pe iaht alături de partenerul ei, Georgios Frangoulis
07 sep 2025, 11:47
Trump amenință Chicago cu o intervenție militară împotriva imigranților. Guvernatorul îl numește dictator: Îmi place mirosul deportărilor dimineața 
07 sep 2025, 11:07
Bombardamente masive în capitala Ucrainei: Sediul Guvernului a luat foc. Au fost raportați trei morți, inclusiv un copil
07 sep 2025, 09:51
Cauza accidentului din Lisabona. De ce a deraiat funicularul care a ucis 16 oameni
07 sep 2025, 08:26
China acuză Canada și Australia de „provocări” militare în strâmtoarea Taiwan
07 sep 2025, 08:55
Atac fatal al unui rechin asupra unui surfer, pe o plajă celebră. „A suferit răni catastrofale”
06 sep 2025, 23:52
În Grecia, reforma fiscală se face prin reduceri de taxe de 1,9 miliarde de dolari
06 sep 2025, 22:59
America scumpește accesul pentru turiști: Costuri aproape duble pentru vizitatorii din țări partenere
06 sep 2025, 23:56
Forțele ruse plănuiesc o operațiune de "străpungere decisivă" în Doneţk, susține armata Ucrainei
06 sep 2025, 22:40
Cea mai mare frică a Regelui Charles, dezvăluită în timp ce se pregătește să se întâlnească cu Prințul Harry
06 sep 2025, 21:54
Cele mai noi știri
acum 5 minute
Out of Sight, Out of Mind. Expoziție la Mogoșoaia
acum 14 minute
Prințul William se confruntă cu „emoții complexe” la întoarcerea lui Harry în Marea Britanie
acum 23 de minute
Crăciunul mai devreme. Șeful statului spune că sărbătoarea vine cu bucurie, comerț, activitate, cultură și cântece
acum 30 de minute
Un gândac usucă mii de hectare de păduri, în România, fără a se putea interveni din cauza birocrației. Este vid legislativ
acum 42 de minute
Noi precizări privind programul RABLA. Când va fi lansat și ce modificări pregătește ministerul pentru anul 2026
acum 42 de minute
iMapp Bucharest, 10 ani de spectacol vizual, în parteneriat cu faimosul raliu internațional Gumball 3000 și emblematicul eveniment Food Truck Festival
acum 47 de minute
Caz revoltător în Sibiu: Copil găsit legat în casă de tatăl lui. Motivul incredibil
acum 52 de minute
Tragedie în Galați: Un polițist de 20 de ani a lovit o căruță, o persoană a murit, iar trei sunt grav rănite
Cele mai citite știri
pe 8 Septembrie 2025
Ryanair, aterizare de urgență. ”A fost groaznic, era sânge peste tot, oamenii țipau și plângeau” descrie un martor scenele din avion
pe 8 Septembrie 2025
Viktor Orban vorbește de împărțirea în trei a Ucrainei: Soarta pare a fi pecetluită
pe 8 Septembrie 2025
Pământ din Dobrogea, exportat în Spania. Agenția de Mediu Constanța, aviz ilegal pentru o exploatare care a înghițit zeci de hectare
pe 8 Septembrie 2025
Horoscop 2026. Cele două zodii care vor avea un an de neuitat!
pe 8 Septembrie 2025
Scenariu de coșmar la Strasbourg. Rareș Bogdan, avertisment din PE: Miza este enormă
foto DCNews Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

Taxare Fetești pod / Foto: Crișan Andreescu Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

George Simion face „referendumuri”, dar trece sub tăcere adevărata știre

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel