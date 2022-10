Florin Răducioiu pune punctul pe 'i': Ar fi mai bine să nu avem nicio aşteptare de la echipa naţională

'Acum sunt două etaje la acest muzeu... vreau să cred că şi generaţiile viitoare vor umple cel puţin un etaj. Generaţia de azi nu poate... Trebuie să se muncească mai mult, să se înţeleagă că fotbalul s-a schimbat şi că multe naţiuni au progresat, iar noi am regresat, ceea ce mă îngrijorează de mult timp. Dar să avem încredere în aceşti băieţi, îi aşteaptă o campanie de calificare la Europene. Lumea spune că va fi uşoară campania, dar va fi extrem, extrem de grea. Ar fi mai bine să nu avem nicio aşteptare de la echipa naţională, după părerea mea. Iar dacă naţionala va reuşi să se califice, atunci să ne bucurăm din plin, dar să nu avem mari aşteptări, pentru că această presiune mare nu este benefică băieţilor. Eu cred că o eventuală calificare ar fi un bonus. Echipa naţională are nevoie de linişte şi sper că a învăţat mult din această retrogradare în Liga Naţiunilor', a afirmat Răducioiu.

Fostul internaţional a menţionat că actuala generaţie trebuie să înveţe din trecut

'Eu nu am donat încă niciun tricou muzeului, urmează să fac asta. Dar este deja un tricou de-al meu aici din meciul cu San Marino din 1991. Sunt un pic nostalgic acum, ţinând cont că e vorba de un muzeu în care sunt expuse nişte tricouri extraordinare ale unor jucători români extraordinari, dar şi străini. Felicitări lui Gică Popescu şi celor care l-au ajutat să organizeze un asemenea muzeu, pentru că fotbalul românesc are nevoie de aşa ceva. Se spune că cine nu învaţă din trecut nu poate avea un prezent sau un viitor mai frumos. Iată noi nu-l avem... am avut un trecut extraordinar şi trebuie să învăţăm din el', a menţionat Răducioiu.

Florin Răducioiu şi alţi componenţi ai 'Generaţiei de aur', precum Gheorghe Popescu, Ioan Lupescu, Florin Prunea, Ilie Dumitrescu, Adrian Ilie, Basarab Panduru şi antrenorul Anghel Iordănescu, au participat, marţi seara, la inaugurarea Muzeului Fotbalului din Bucureşti. Agenţia Naţională de Presă.

Anghel Iordănescu: Fotbalul românesc are nevoie de încă o calificare

Fostul selecţioner Anghel Iordănescu, prezent marţi seara la deschiderea Muzeului Fotbalului din Bucureşti, a declarat că fotbalul românesc are nevoie de o calificare la un turneu final, dar a subliniat că grupa echipei naţionale din preliminariile EURO 2024 este una 'extrem de periculoasă'.

'Îmi doresc să văd aici şi un tricou al echipei naţionale care va participa la EURO 2024. Şi cred că fotbalul românesc are nevoie de încă o calificare. Aceasta ar crea un stimulent, ar aduce emulaţie şi ar aduce oamenii pe stadioane şi, de ce nu, să putem să ne gândim să o legăm în viitorul apropiat cu încă o calificare. Cu cine? Cu cine o vrea Dumnezeu. Este o grupă extrem de periculoasă, Elveţia este Elveţia, domină fotbalul în momentul de faţă în Europa împreună cu celelalte mari puteri. Israelul a progresat extrem de mult, are jucători valoroşi... şi nu în ultimul rând este Kosovo, care are câţiva fotbalişti foarte buni. Nu ştiu dacă are o echipă foarte bună, dar au jucători care pot face rezultate bune', a precizat Iordănescu. Fostul antrenor a fost emoţionat să vadă tricourile foştilor săi elevi din 'Generaţia de Aur' în vitrinele Muzeului Fotbalului.

'Este un lucru extraordinar realizarea acestui muzeu al fotbalului care să probeze performanţele fotbalului românesc de-a lungul timpului. Este un început, cu siguranţă acest muzeu se va dezvolta, mai ales pentru că Gică Popescu este implicat direct. E emoţionant să vezi tricourile unor jucători care au contribuit la performanţa fotbalului nostru. E un lucru pe care iubitorii fotbalului de la noi din ţară îl vor aprecia foarte mult', a mai spus Iordănescu.

Gheorghe Popescu, la Muzeului Fotbalului din Bucureşti: Vreau să fie un loc de emoţie a istoriei fotbalului

Fostul internaţional Gheorghe Popescu a afirmat, marţi, la inaugurarea Football Museum Bucharest, că îşi doreşte ca muzeul să fie un loc de emoţie a istoriei fotbalului românesc, el apelând la foştii mari jucători să dea în custodie tricouri sau alte obiecte care să fie expuse.

'Mă bucur enorm că în sfârşit fotbalul are o casă a sa, un muzeu al fotbalului unde iubitorii fotbalului vor putea găsi exponate importante atât din fotbalul românesc, cât şi internaţional. Sunt convins că în acest loc suporterii vor putea să experimenteze fotbalul în diverse aspecte, vor putea vedea meciuri din ligile europene sau din Liga 1. Consider că alegerea acestui loc este foarte importantă, pentru că Centrul istoric este important atât pentru suporterii de la noi din ţară, cât mai ales pentru cei din străinătate, care întotdeauna vin aici. Eu cred că istoria fotbalului românesc este atât de bogată, am avut atâţia jucători de valoare care au făcut performanţe în fotbalul internaţional, încât dacă am aduna toate obiectele de valoare pe care ei le au va trebui să aşteptăm ani buni ca să le terminăm şi apoi să apelăm la cei din străinătate. Vom ajunge şi acolo. Vom încerca să facem un mix între jucători mari din străinătate care vor veni la Bucureşti, la diverse evenimente. Eu vreau să fie un loc de emoţie a istoriei fotbalului românesc. Pentru că avem atâta istorie. Din păcate, prezentul încă suferă în continuare. Sper ca viitorul să fie la nivelul trecutului, dar va trebui să aşteptăm. Dar istorie există, o istorie bogată, pe care o vom expune aici', a declarat Popescu.

Fostul căpitan al Barcelonei şi al echipei naţionale a venit la deschiderea muzeului cu o mică parte din colecţia de peste 200 de tricouri pe care o are, Muzeul Fotbalului urmând să beneficieze în timp şi de prezenţa celorlalte.

'De-a lungul timpului vor fi foarte multe colecţii pe care le vom expune. Acum, la început, am adus o serie de tricouri extrem de importante din colecţia personală. În acest moment există un tricou în care am marcat golul finalei Galatasaray cu Arsenal, de asemenea tricoul de la Mondialul din '98, un tricou pe care l-am schimbat cu Maldini. Sunt convins că acest proiect va fi un real succes prin calitatea exponatelor care vor fi în acest muzeu. Eu am acasă în jur de 200 de tricouri şi am adus acum doar cinci. Gândiţi-vă ce au Hagi, Dan Petrescu, Lupescu, Ilie Dumitrescu, Adrian Ilie. Sunt foarte multe exponate pe care suporterii le vor putea vedea de-a lungul timpului în acest muzeu. Am tricouri ale lui Hagi, care stătea lângă mine în vestiar şi îi spuneam să-mi dea şi mie un tricou, pentru că tricourile lui au o valoare incredibilă. Acum poate sunt mai valoroase decât atunci când juca. Eu am avut ocazia să joc alături de fotbalişti importanţi, am tricoul lui Ronaldo de la Barcelona, de la Madrid, al lui Figo. Am avut ocazia să joc alături de trei 'Baloane de Aur' şi am tricourile lor în colecţia mea', a completat Gheorghe Popescu.

El a făcut un apel la foştii mari jucători ai României să dea în custodie muzeului obiectele pe care le au pentru a fi expuse:

'Eu invit foştii fotbalişti, care sunt convins că au dulapurile pline de tricouri, care au trofee şi obiecte de interes pentru iubitorii fotbalului, să vină să le dea în custodie muzeului fotbalului, astfel încât să se bucure şi iubitorii fotbalului. Sunt convins că vor veni suporter turci care vor vedea tricoul din finala cu Arsenal, sau poate de la Barcelona şi vor vedea tricoul pe care l-am îmbrăcat în finala cu Paris Saint-Germain. Sunt multe exponate care vor crea emoţie, bucurie, şi sunt convins că vor fi foarte mulţi jucători care vor dori să îşi expună tricourile. Gândiţi-vă Duckadam ce tricouri poate expune, Cămătaru, Dinu, Iordănescu, toate legendele fotbalului'. În ceea ce priveşte viitorul fotbalului românesc, Popescu a spus că şi-ar dori ca muzeul fotbalului să găzduiască şi tricouri ale lui Ianis Hagi sau ale fiului său, Nicolas Popescu.

'Am multe tricouri de-ale lui Ianis Hagi şi m-aş bucura enorm să ajungă la nivelul lui tatălui său şi să ajungă ca tricourile lui să valoreze la fel. Sau tricoul fiului meu dacă ajunge să reprezinte ceva în fotbalul românesc, pentru că toţi ne dorim asta de la copiii noştri', a adăugat fostul internaţional.

'Această idee a pornit acum un an de zile. De ce acest muzeu? Probabil că este vorba de o nostalgie pe care o am de la vârsta copilăriei, când aşteptam meciurile echipei favorite. Şi am fost energizat de ideea de a crea un spaţiu prin care să valorificăm patrimoniul cultural fotbalistic. Este un mix de educaţie şi divertisment şi are potenţial de a crea comunităţi şi de a aduce bucurie milioanelor de fani ai fotbalului din România', a declarat Robert Redeleanu, co-fondator al Football Museum Bucharest.

Acesta a afirmat că prin intermediul unei fundaţii muzeul va încerca să achiziţioneze piese importante din fotbal aflate în colecţii particulare, cum ar fi mănuşile lui Helmuth Duckadam din finala Cupei Campionilor Europeni din 1986. 'Avem o fundaţie prin care încercăm să achiziţionăm tricouri foarte importante sau tot felul de materiale care sunt importante în istoria fotbalului românesc. Avem un buget anual prin care vom încerca astfel de repatrieri şi o să încercăm să răscumpărăm şi mănuşile lui Duckadam. Vom încerca', a completat Redeleanu.

Muzeul urmează să-şi deschidă porţile publicului larg de la 1 noiembrie. 'Sperăm să putem deschide publicului de la 1 noiembrie. Sunt foarte multe exponate pe care sperăm să le punem în muzeu în următoarea săptămână. Avem relaţii cu diferite cluburi astfel încât să fie aduse exponate ale acestora în acest muzeu. De asemenea vom aduce la Bucureşti fotbalişti străini, vom avea foarte multe evenimente. Nu va fi un muzeu pe care îl vezi şi de care să uiţi în următorii trei-patru ani, vrem să fie un spaţiu viu în permanentă schimbare', a completat Robert Redeleanu.

Conform organizatorilor, preţul de intrare pentru adulţi la Muzeul Fotbalului va fi de 49 de lei pentru adulţi, iar copii sub 7 ani vor intra gratis. O parte a Generaţia de Aur a fotbalului românesc, Gheorghe Popescu, Ionuţ Lupescu, Florin Prunea, Florin Răducioiu, Ilie Dumitrescu, Anghel Iordănescu, Adrian Ilie, Basarb Panduru, şi primarul Capitalei, Nicuşor Dan, au participat, marţi seara la inaugurarea Muzeului Fotbalului din Bucureşti, care se află pe strada Gabroveni, nr. 24. Agenţia Naţională de Presă.

Cu toate că nu s-a disputat încă şi nu s-au stabilit ultimele detalii, meciul dintre România şi Kosovo din preliminariile Campionatului European 2024 naşte adevărate controverse. Asta pentru că are legătură directă şi cu independenţa regiunii Transnistria, din Republica Moldova.

"Fotbalul dă foc Europei...

Am avut ghinionul acu' niște ani să rămân blocat câteva ore in vama dintre Macedonia și Kosovo pentru că aveam pașaport românesc și vameșul mă tachina spunându-mi că România nu există.

Nici pentru noi Kosovo nu există.

Jucăm cu Kosovo in premliminarile Euro, un stat pe care România nu-l recunoaște. N-a explicat nimeni până acum cum va fi pe stadion pentru că nu poate fi arborat un steag al unei țări pe care România n-o recunoște oficial. Și nici imnul unui stat pe care România nu-l recunoaște nu poate fi cântat...Deci, cum va fi?

România nu recunoște Kosovo de teama pericolului autoproclamării independeței Transnistriei.

Folosind modelul Kosovo, Transnistria își poate declara independența și atunci România nu ar putea cotracara.

Aștept sa văd cum suflăm in focul Kosovo...Ori îl stingem, ori îl aprindem", a scris Dan Negru pe Instagram. Vezi articolul aici!

