Florin Răducioiu pleacă de la Dinamo: Da, îmi dau demisia!

"Da, de mâine dimineaţă Dinamo e un capitol închis. Mâine îmi dau demisia. Am hotărât după multe tentative ale mele să vorbesc cu Răzvan Zăvăleanu, de a reconstrui echipa şi de a-mi da posibilitatea de a lucra mai mult la Dinamo. Nu mi-a răspuns de o lună de zile la tentativele de a vorbi cu el şi pentru mine a fost o lipsă de respect, faţă de persoana mea, în primul rând. Am crezut că e vorba despre respect, sinceritate.

Sunt foarte dezamăgit de comportamentul dânsului. Să-l întrebaţi pe dânsul de ce a făcut asta. Am încercat să mă implic, să fac mai multe. Dinamo e un capitol închis, cred că am făcut tot ce am putut să salvez clubul cât mi s-a permis să fac", a declarat Florin Răducioiu pentru Orange Sport.

Ofensat de comportamentul administratorului judiciar, fostul mare internaţional dă asigurări că nu sunt vorbe spuse la supărare şi că nu-şi va schimba decizia: "În afară de lucrurile sportive, e vorba despre respect. Am observat în această lună că nu e respect faţă de persoana mea, cât nu am dat de el. Faţă de persoana mea şi faţă de ce am făcut pentru Dinamo”, a mai spus el citat de Adevărul.

Dinamo vrea să joace pe stadionul Băncii Naţionale, dar nu poate. Vestiarele au fost... reconfigurate

Oficialii celor de la Dinamo Bucureşti ar fi vrut ca meciurile din sezonul viitor să se desfăşoare pe stadionul Cotroceni, aflat în proprietatea Băncii Naţionale a României.

Numai că cererea a fost refuzată, pentru că vestiarele stadionului pe care juca, cândva, FC Naţional, nu mai există. Ele sunt acum... birouri.

”Am depus cerere la Cotroceni, pentru a juca meciurile acolo. Numai că pe Cotroceni nu se poate juca deoarece vestiarele au fost transformate în birouri.

Așa ne-au transmis cei de la Banca Națională”, a spus Cornel Țălnar, pentru playsport.ro.

Unde ar putea juca Dinamo

"Eu sper să rămânem în București, variantele le cunoașteți, sunt în București. Vrem ca suporterii să fie aproape de echipă.

Sunt anumite probleme (n.r. legate de Stadionul Cotroceni), dincolo de faptul că nu știu perspectiva BNR, departamente ale băncii au fost mutate în incinta stadionului și practic partea de vestiare nu mai există.

Prima noastră alegere ar fi Colentina, urmează să vorbim cu proprietarul să vedem dacă ni se permite accesul acolo", a explicat Răzvan Zăvăleanu, administratorul special al clubului, conform Digisport.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News