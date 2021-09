Florin Cîțu cheamă toate partidele la consultări privind independența energetică a României

Premierul Florin Cîţu a anunţat duminică, la Baia Mare, că intenţionează să convoace toate partidele la o discuţie pe tema independenţei energetice a României.



"Am văzut în acest an cât de importantă este această independenţă energetică. Este un obiectiv al acestui Guvern şi ar trebui să fie un obiectiv al clasei politice (...). Când mă întorc la Bucureşti, voi cere o discuţie cu toate partidele despre independenţa energetică a României, este un lucru care trebuie să ne unească pe toţi, pentru că, până la urmă, este vorba de cetăţenii României şi de siguranţa naţională", a declarat Cîţu.



El a precizat că a avut, în cursul dimineţii, o discuţie cu preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş, Ionel Bogdan, pe tema proiectelor din domeniul energetic aflate în derulare în zonă.



"Aici este vorba de câteva proiecte, este vorba de distribuţie de gaze, este vorba de energie electrică (...) produsă pe bază hidro, barajul Runcu. Orice sursă trebuie luată în calcul şi trebuie să vedem dacă mai este nevoie de finanţare cum să facem rost de finanţare cât mai rapid", a mai spus premierul.



Florin Cîţu îşi prezintă duminică, la Baia Mare, în faţa organizaţiei PNL Maramureş, moţiunea cu care candidează la funcţia de preşedinte al partidului, scrie Agerpres.

Cîțu se pregătește să schimbe prefecții și subprefecții USR

Premierul Florin Cîţu a declarat sâmbătă, la Timişoara, că analizează oportunitatea schimbării prefecţilor şi a subprefecţilor USR PLUS, după ce formaţiunea politică care îi susţine a acţionat împotriva guvernului din care fac parte, potrivit Agerpres.



Şeful Guvernului a afirmat, răspunzând presei, că se pare că în PSD a fost mai multă onoare, întrucât după ce Liviu Dragnea şi-a dat jos propriul guvern, miniştrii în funcţie au demisionat.

E vorba de onoare, spune Cîțu





"Analizăm această oportunitate. Eu vorbesc de onoare. Cred că atunci când te întorci împotriva propriului guvern, împotriva propriei persoane, pentru că încă sunt membri în guvern, e un lucru bizar (să rămână în funcţii n.red.). Repet, când Dragnea şi-a dat jos propriul guvern, miniştrii au demisionat, deci nu s-au votat pe ei să se dea jos din guvern. Se pare că la PSD a fost mai multă onoare. Eu fac apel la onoare, când e vorba de politică. Aşteptăm să vedem. Mesajul este pentru toţi cei numiţi de USR PLUS, pentru că sunt prefecţi, subprefecţi, preşedinţi de companii, agenţii etc. Dar vedem ... Cred că atunci când iei o astfel de decizie, înseamnă că nu ai încredere în proprii oameni. Se pare că USR a decis că proprii miniştri nu au făcut o treabă bună. Eu nu am spus că nu au făcut o treabă bună, unii dintre ei nu au făcut o treabă bună", a afirmat Florin Cîţu (citește mai mult AICI).