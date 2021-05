Florin Cîţu, discuţii despre proiectele româneşti de infrastuctură, cu Adina Vălean

"O mare plăcere să mă întâlnesc din nou cu Adina Vălean, comisar european pentru transporturi. Am avut o discuție detaliată despre proiectele de transport prevăzute de PNRR.

Infrastructura de transport rămâne o prioritate strategică a României, cu impact direct asupra relansării economice post-pandemie și evoluției pe termen lung", a declarat premierul Florin Cîţu după întrevederea pe care a avut-o, la Bruxelles, cu Adina Vălean, comisar european.

Florin Cîţu s-a întâlnit şi cu Ursula von der Leyen, preşedintele Comisiei Europene

"Am avut o întâlnire foarte constructivă cu preşedintele Comisiei Europene pentru negocierile privind PNRR, aşa cum confirmă şi Ursula von der Leyen. România are un plan ambiţios de creştere economică sustenabilă, în urma pandemiei. Negocierile şi întâlnirile continuă şi mâine", a scris Florin Cîţu pe pagina sa de facebook.



Şeful Executivului a declarat marţi că în cadrul vizitei pe care o va efectua zilele acestea la Bruxelles doreşte să se asigure că resursele pe care România le va primi prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă vor merge în sectoarele cu "cea mai mare productivitate" din economie.



"Acum este nevoie să accelerăm ritmul creşterii economice, este şi motivul pentru care merg la Bruxelles, pentru a mă asigura că resursele pe care România le va primi, cele 29,2 miliarde, vor merge în acele sectoare cu cea mai mare productivitate din economie. (...) Eu merg acolo ca să-i asigur pe partenerii europeni că acest Guvern este Guvernul care va face şi reforme. PNRR are două componente: are componentă de reforme, pe care am asumat-o prin Strategia fiscal-bugetară, ne-am asumat prin Programul de guvernare Strategia fiscal-bugetară, Programul de convergenţă şi ne-o asumăm şi aici în PNRR, şi are o parte de investiţii, iar acolo mesajul meu este clar că România are anumite priorităţi pe care le doreşte incluse în PNRR", a afirmat Cîţu, la finalul unei vizite de lucru la Satu Mare.