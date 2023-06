Fiul miliardarului de la bordul submersibilului Titan era "îngrozit" de expediție. Cine l-a convins să meargă în călătoria fatală - Foto

Fiul adolescent al miliardarului de la bordul submersibilului Titan era "îngrozit" de această călătorie, mătușa lui spunând că a fost de acord să meargă în expediție pentru că era Ziua Tatălui, scrie Unilad.



Nava a dispărut la mai puțin de două ore de la începutul călătoriei sale la mare adâncime, cu cinci pasageri la bord - CEO-ul OceanGate, Stockton Rush, scafandrul francez Paul Henry Nargeolet, miliardarul britanic Hamish Harding, omul de afaceri pakistanez Shahzada Dawood și fiul său Suleman Dawood.



După zile de căutări ample în Oceanul Atlantic, noaptea trecută, Garda de Coastă a SUA a declarat că submersibilul a suferit un "eșec catastrofal".

According to Azmeh Dawood, the aunt of Suleman, the 19-year-old British university student who tragically lost his life in the devastating implosion of the Titanic submarine, her nephew had expressed fear about the journey. However, he decided to join the crew solely to make his… pic.twitter.com/x1aRqrRnam