Fiul Anamariei Prodan a izbucnit în plâns. ”Nu plânge, Bebe! Noi nu plângem decât acasă!”

Băiatul Anamariei Prodan și al lui Laurențiu Reghecampf pare vizibil afectat de divorțul părinților, iar recent a izbucnit în lacrimi la un eveniment pe care l-a avut Anamaria, scrie romaniatv.net.

Băiatul Bebeto, în vârstă de 12 ani, a început să plângă atunci când mama sa, Anamaria Prodan, a luat cuvântul la lansarea cărţilor mamei sale și a vorbit în public despre Laurențiu Reghecampf.

”Nu plânge, Bebe! Noi nu plângem decât acasă!”, a spus Anamaria Prodan, în faţa celor prezenţi, care au rămas fără cuvinte.

Care este starea vedetei după ce Reghecampf a depus actele de divorț

Anamaria Prodan susține că este împăcată cu ideea divorțului și că a învățat să ierte. Mai mult, vedeta spune că a avut un vis de la mama sa.

”Am învăţat să iert. Acum nu mă mai doare nimic, m-a durut când a murit mama, când a murit tata, când suferă copiii. Mama mi-a apărut în vis şi mi-a zis să ridic capul sus şi să merg mai departe, să trec odată peste asta. Lui Laurenţiu îi urăm mult noroc în noua lui viaţă. Băiatul meu s-a transformat din minunăţia aia de copil, care râdea tot timpul, într-un copil trist, care stă în camera lui şi plânge. Nu vrea să vadă pe nimeni! În 8 luni, tatăl lui a trecut şi l-a văzut 10 minute! Copilului îi este dor de el… era idolul lui! Bebeto suferă şi cea mai importantă misiune pentru mine este să-l protejez pe el… Nu doresc nimănui, credeţi-mă, să treacă prin ce trecem noi!”, a declarat Anamaria Prodan.

Cum se împarte AVEREA

Invitată în emisiunea "La Măruță" de la PRO TV, Anamaria Prodan a spus categoric că nu mai există cale de împăcare cu Laurențiu Reghecampf și a explicat ce se întâmplă cu averea familiei după divorț.

Astfel, impresara a dezvăluit că singura solicitare a antrenorului de la CSU Craiova a fost ca ea să renunțe la numele Reghecampf.

"Încă nu am primit actele de divorț. În ultima săptămână am vorbit foarte puțin. Ne-am spus ce aveam de spus. Am spus că e soarele nostru și așa va fi. Va rămâne mereu sufletul nostru, dar doar atât. Până la acest moment, noi am avut ceva unic. Cu siguranță s-a terminat. Pentru mine nu mai e cale de împăcare. Sunt trădată. Nu mai are ce să caute lângă mine!”, a spus Anamaria Prodan.

Citește știrea integral aici: Anamaria Prodan, mesaj de ADIO pentru Reghe