Finala Ligii Campionilor ar putea avea loc în SUA

Finala Ligii Campionilor la fotbal ar putea fi găzduită în viitor de Statele Unite, a spus preşedintele UEFA, slovenul Aleksander Ceferin, citat de Reuters.



Finala celei mai importante competiţii europene intercluburi nu s-a jucat niciodată în afara continentului de la înfiinţarea Cupei Campionilor Europeni în 1955, dar Ceferin vrea să capitalizeze creşterea popularităţii fotbalului în Statele Unite şi să renunţe la tradiţie.



Este posibil. Am început să discutăm despre asta, dar anul trecut a fost Cupa Mondială, în 2024 va fi EURO, în acest an finala va fi la Istanbul, în 2024 la Londra şi în 2025 la Munchen, apoi vom vedea. Fotbalul este extrem de popular în SUA în aceste zile. Americanii sunt gata să plătească pentru cel mai bun fotbal şi nimic mai puţin. Aşa că ei urmăresc fotbalul european şi iubitorii de baschet se uită la NBA, a spus Ceferin la podcast-ul Men in Blazers.



Ceferin a adăugat că a fost surprins să afle că audienţa turneului final al EURO în SUA a fost mai mare decât cea a finalei NBA. Pentru 30 de meciuri de la EURO, audienţa a similară cu cea de la Super Bowl.



În acest an, Super Bowl-ul, care a decis campioana Ligii profesioniste de fotbal american (NFL), a atras în medie 113 milioane de telespectatori la televiziunile americane şi platformele digitale.



Fusul orar diferit rămâne însă o problemă, adăugat Ceferin, pentru că un meci care se joacă după-amiază pe coasta Pacificului poate fi văzut la televizor în Europa de la miezul nopţii.



SUA, Canada şi Mexic vor găzdui ediţia 2026 a Cupei Mondiale de fotbal.



Ceferin, ales prima oară preşedinte al UEFA în 2016, a câştigat un nou mandat de patru ani, până în 2027, la alegerile care au avut loc la începutul lunii aprilie cu prilejul Congresului de la Lisabona, scrie Agerpres.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News